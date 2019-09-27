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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Kaşıkçı cinayetinde sorumluluk benim’

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‘Kaşıkçı cinayetinde sorumluluk benim’

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, geçen yıl 2 Ekim’de İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülen Cemal Kaşıkçı olayı hakkında “Bu olay benim sorumluluğum altında oldu, tüm sorumluluğu üstleniyorum” dedi.

Prens, Amerikan PBS televizyon kanalının Frontline haber programının yapımcısı, gazeteci Martin Smith’e, Aralık 2018’de Riyad’da bir elektrikli otomobil yarışı sırasında Kaşıkçı cinayetine ilişkin yaptığı açıklamalar, 1 Ekim’de yayımlanacak programın tanıtım fragmanında yer aldı.

‘20 MİLYON KİŞİ YAŞIYOR’

Tanıtım fragmanında, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili sorulara ilk kez bir söyleşide yanıt verdiği belirtilerek Veliaht Prens’in gazeteci Smith ile diyaloğundan parçalar, sesi kullanılmadan ekrana taşındı. Fragmanda, Smith, “Ona Kaşıkçı cinayetindeki rolünü sorduğumda bana, ‘Bu olay benim sorumluluğum altında oldu. Tüm sorumluluğu üstleniyorum, çünkü benim sorumluluğum altına oldu’ cevabını verdi” ifadelerini kullanıyor.

Smith, “Sizin bilginiz olmadan nasıl böyle bir şey olabilir” sorusunu Prensin “Suudi Arabistan’da 20 milyon insan yaşıyor. 3 milyon devlet çalışanı var” diyerek yanıtladığını anlatıyor. Smith, Veliaht Prens’in “Peki onlar sizin uçaklarınızdan birini alabilirler mi” sorusuna da “İşlerimi takip eden görevliler, bakanlar var. Bu onların sorumluluğu. Onların bunu yapmaya yetkisi var” cevabını verdiğini aktarıyor. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018’de gittiği Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmüştü. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), tarafından haziran ayında açıklanan 101 sayfalık raporda Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı’yı kasten ve taammüden öldürmekten sorumlu tutulmuştu. Raporda, aralarında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed’in bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar olduğuna işaret edilmişti. ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı’nın (CIA) yazdığı Kaşıkçı raporunda da benzer şekilde Veliaht Prens Muhammed sorumlu tutulmuştu.

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