Karavanda kâbus... Tecavüzcülerin çetesinden zor kurtuldular

Saldırıyı Twitter adreslerinden duyuran Duygu Keskin Hatton şunları yazdı:

"Dün akşam Hindistan'da bir çete saldırısına uğrayıp gasp ve tecavüzden kurtuluncaya kadar hayatta kalmanın böylesine güzel bir duygu olduğunu düşünmemiştim. Ben, eşim, köpeklerimiz bu güne örselenmiş bedenlerimiz ve cam kırıkları içindeki karavanımızda mutlu uyandık."

"TECAVÜZ EDİP ÖLDÜRÜYORLAR"

2 yıldır karavanda yaşayan çift motosikletli 4 kişinin kaldırım taşlarıyla karavanlarının camlarını kırdıklarını, kendilerini zorla araçtan indirmeye çalıştıklarını ve tacizde bulunduklarını aktardı.

Eşi Timmy'nin darp edildiğini belirten Duygu Keskin Hatton kendilerini muayene eden doktorun bu çetelerin insanları kaçırıp tecavüz edip öldürdüklerini söylediğini ifade etti.

KIRILMA NOKTASI: HAMİLEYİM

Saldırganların elinden şans eseri kurtulduklarını anlatan Hatton saldırı sonrası da polisin "sizi olay yerine götüreceğiz" sözleri ile korkup kaçtıklarını söyledi.

Hatton polisin tepkisinin nasıl değiştiğini de şu ifadelerle anlattı:

"Birkaç dakika sonra aynı polis arabamızı durdurdu. Adam siz benimle oyun mu oynuyorsunuz nereden bileceğim ne olduğunu karakola gidiyoruz deyince siz olay yerine gittiğiniz için sizi takip etmedik dedim. Ben hamileyim ve adamlar beni dışarı çıkarmaya çalışırken birisi pantolonunu açtı bile kime nasıl güvenelim? bu an poliste bir kırılma yarattı peki videonuzu çekeceğim olayı anlatın dedi."

Genç çift suçluların bir an önce bulunup yargılanmasını istiyor.