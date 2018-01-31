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    Karadeniz'de yüksek gerilim! Rusya ABD uçağına müdahale etti

    Hürriyet Haber
    31.01.2018 - 15:27 | Son Güncelleme:

    Rus Su-27 uçağı, Karadeniz’de sınırlarına yaklaşan ABD’ye ait EP-3 uçağını engelledi. Su-27’nin müdahalesinden sonra EP-3 yönünü değiştirdi.

    Rus Su-27 uçağı, Karadeniz'de ABD'nin EP-3 uçağına müdahalede bulundu. ABD uçağının Rus hava sahasını ihlal etmesini önlemek için müdahalenin gerekli olduğunu bildiren Rusya Savunma Bakanlığı, Su-27'nin yanında bir casus uçağı olan ABD'li keşif uçağını yönünü sınırdan değiştirinceye kadar güvenli bir mesafede takip ettiğini aktardı.

    ABD Savunma Bakanlığı ise Rus Su-27 uçağının Karadeniz'de Lockheed EP-3 uçağını engellediği anların 4 dakikalık bir videosunu yayınladı.

    Müdahalenin güvenli olmadığını ve 2 saat 40 dakika sürdüğünü ileri süren Bakanlık'ın konuyla ilgili açıklamasında, "Su-27 EP-3'e 1.5 metre mesafeden uçuyor, uçuş rotasından geçiyordu" ifadelerini kullandı.

     

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    Etiketler: ABD , RUSYA , savaş uçağı
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