Kanlı karşılama
Bir yılı aşkın süre Türkiye’de kalan Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum’u taşıyan uçak, dün Ankara’dan başkent Kabil’e indikten kısa süre sonra havalimanında intihar saldırısı düzenlendi. Dostum’un kıl payı kurtulduğu saldırıyı DEAŞ üstlenirken, en az 14 kişi hayatını kaybetti.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Necip Daniş, saldırının Dostum’un beraberindeki konvoyla havalimanından ayrılmasından çok kısa süre sonra yaşandığını açıkladı. Daniş, hayatını kaybedenlerin siviller ve ordu mensupları olduğunu belirtti. Kabil polisi, intihar bombacının olay yerine yürüyerek geldiğini ve havalimanı kapısında kendini patlattığını duyurdu.
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, saldırıyı şiddetle kınadı. Sözcü Harun Çakansuri, Dostum’un Türkiye’de tedavi görüp iyileştiğini ve işini devam edebileceğini ifade etti. Ankara da saldırıyı kınadı. Dışişleri açıklamasında, “Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Afgan halkına ve devletine başsağlığı diliyoruz” ifadeleri yer aldı.
Siyasi rakibine işkence yaptırmakla suçlanan Dostum’u destekçileri havalimanında karşıladı. Dostum, 2008’de de iktidar kavgası yüzünden Türkiye’ye sürgüne yollanmış, yıllar sonra eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai’nin davetiyle dönmüş ve 2014’te Ulusal Birlik Hükümeti’ne katılmıştı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle