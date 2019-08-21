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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
21.08.2019 - 14:48, Son Güncelleme:

Kanarya Adaları'ndaki yangının etkisi azalıyor

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Kanarya Adaları'ndaki yangının etkisi azalıyor

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan Büyük Kanarya'da cumartesi günü başlayan ve 12 hektardan fazla alanı kül eden yangının etkisinin azalmaya başladığı bildirildi.

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  • Kanarya Adalarındaki yangının etkisi azalıyor
  • Kanarya Adalarındaki yangının etkisi azalıyor
  • Kanarya Adalarındaki yangının etkisi azalıyor
  • Kanarya Adalarındaki yangının etkisi azalıyor
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kanarya Adaları özerk yönetimi yetkilileri, cumartesi günü Büyük Kanarya Adası'nın Tejeda kasabası yakınlarında başlayan ve adanın dağlık bir bölgesinde iki cephede yayılarak ormanlık alanları da kaplayan yangını kontrol altına alma çalışmaları sırasında, düşük sıcaklıkların ve hafifleyen rüzgarın itfaiyecilerin işini kolaylaştırdığını belirtti.

Yetkililer, etkisinin azalmaya başlamasıyla yangın nedeniyle tahliye edilenlerden bir kısmına evlerine dönme izni verildiğini kaydetti.

Acil durum servisi tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımda, "yangınla ilgili olumlu gelişmenin", tahliye edilen 4 bin 500 kişinin eve dönebileceği anlamına geldiği belirtildi.

İspanyol ulusal televizyonunda da yaklaşık 6 bin kişinin daha günün ilerleyen saatlerinde evlerine geri dönebileceğinin umut edildiği kaydedildi.

12 BİN HEKTARDAN FAZLA ALAN KÜL OLMUŞTU

Yetkililer, dün, alevlerin Büyük Kanarya'nın batı yamaçlarında 12 bin hektardan fazla alanı sardığı ve 10 bin kişinin yangın nedeniyle tahliye edildiğini bildirmişti.
Özerk yönetim hükümeti Başkanı Angel Victor Torres da dün, alevlerin 48 saat içinde kontrol altına alınabileceğini belirtmişti.

Torres, ayrıca, adanın başlıca doğa rezervi olan Tamadaba'nın yangından etkilenmediğini ifade etmişti.

ALEVLER YER YER 50 METREYE KADAR ULAŞMIŞTI

Yetkililer, önceki gün, alevlerin yer yer 50 metreye kadar çıktığını ifade etmiş ve yangının adanın güneyine doğru hızla ilerlediğini kaydetmişti.

Torres de gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın söndürme çalışmaları için İspanya merkez hükümetinden yardım istendiğini söylemişti.

Öte yandan, yetkililer, 10 Ağustos'ta Büyük Kanarya'da çıkan bir başka orman yangını nedeniyle başta Tejada, Artenara ve Galdar olmak üzere sekizden fazla yerleşim yerinde binden fazla kişinin tahliye edildiğini ve bin hektarlık alanın yandığını duyurmuştu. Bu arada, yangının çıkmasına neden olduğu gerekçesiyle bir kişinin gözaltına alındığı bildirilmişti.

Kanarya Adaları'ndaki orman yangını söndürülemiyor
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