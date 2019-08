Kanada'dan İdlib'deki saldırıya kınama

Kanada'nın, Suriye'deki Türk askeri konvoyuna saldırıyı ve sivillere yönelik şiddetin rahatsız edici boyuttaki yükselişini kınadığı belirtilen açıklamada, "Esed rejimi ve müttefikleri, İdlib'deki hava saldırılarını durdurmalı ve ateşkes durumuna geri dönmelidir. Tüm tarafları, tansiyonu düşürme çabalarına saygı göstermeye çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Canada condemns attack on #Turkish military convoy in #Syria, and the disturbing escalation in violence against civilians. Assad regime and its allies must halt airstrikes in #Idlib and return to the ceasefire. We urge all parties to respect de-escalation efforts.