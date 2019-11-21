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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
21.11.2019 - 07:25, Son Güncelleme:

Kanada'da yeni hükümet kuruldu

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Kanada'da yeni hükümet kuruldu

Kanada'da 21 Ekim'de yapılan federal genel seçimlerden 157 milletvekiliyle birinci parti olarak çıkmasına rağmen tek başına iktidar olamayan Liberal Parti lideri Justin Trudeau'nun azınlık hükümeti, yemin ederek göreve başladı.

Federal başkent Ottawa'daki Kanada Genel Valiliğinde gerçekleştirilen yemin törenine, Kanada Genel Valisi Julie Payette, kabinedeki bakanlar, aileleri, eski siyasetçiler ve bazı davetliler katıldı.

Daha önce 31 olan bakanlık sayısını, ikinci dönemde 35'e çıkaran Başbakan Trudeau'nun, ikinci dönemde de kabinedeki cinsiyet paritesini korudu.

EN DİKKAT ÇEKEN GELİŞME

Trudeau'nun azınlık hükümetindeki en dikkat çekici gelişme, eski Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland isminde yaşandı.

Kanada siyasi çevrelerince oldukça başarılı bulunan hariciye tecrübesinin ardından, yeni kabinede Başbakan Yardımcısı olarak görev alan Freeland'in, ülke içi sorunlar, eyalet hükümetleriyle yaşanan uyuşmazlıkların çözülmesinde ve bölgesel ekonomileri güçlendirme konusunda çalışacağı bildirildi.

Yeni kabinede Freeland'den boşalan Dışişleri Bakanlığı görevine ise Montreal Milletvekili François-Philippe Champagne getirildi.

Kabinenin önemli bakanlıklarında isimler değişmezken, seçim bölgesinden seçilemeyen eski Kamu Güvenliği Bakanı Ralph Goodale'in yerine, Toronto'dan parlamentoya giren eski Toronto Polis Şefi Bill Blair getirildi.

AHMED HUSSEN, KUR'AN-I KERİM ÜZERİNE YEMİN ETTİ

Kabinedeki 2 Müslüman bakandan Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı Somali asıllı Ahmed Hussen, yeni dönemde Aile, Çocuk ve Sosyal Gelişme Bakanı olarak görev aldı.

Daha önce Uluslararası Kalkınma Bakanı olan Afgan asıllı Maryam Mounsef de yeni kabinede Kadın ve Cinsel Eşitlik Bakanı olarak yerini korudu.

Bu arada Aile, Çocuk ve Sosyal Gelişme Bakanı Hussen, yemin ederken diğer bakanlardan farklı olarak Kur'an-ı Kerim üzerine el bastı.

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