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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
20.11.2019 - 11:25, Son Güncelleme:

Kanada'da öğretmenler dini sembol yasağına karşı dava açtı

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Kanada'da öğretmenler dini sembol yasağına karşı dava açtı

Quebec eyaletinde 44 bin öğretmenin üye olduğu Özerk Eğitim Federasyonu, haziran ayında yasalaşan dini sembolleri yasaklayan kanunun iptali için dava açtı.

Kanadalı öğretmenler, Quebec eyaleti hükümetince hazırlanan ve haziran ayında yasalaşan dini sembolleri yasaklayan kanunun iptali için dava açtı.

Eyalet genelinde 44 bin üyeyle öğretmenlerin en güçlü örgütlerinden biri olan Özerk Eğitim Federasyonu'nun Başkanı Sylvain Mallette, "Bill 21'' olarak bilinen kanunun öğretmenlerin işlerini ve çalışma koşullarını tehlikeye attığını söyledi.

Federasyonun avukatı Remi Bourget, “Mahkemenin üyelerimizin haklarının bu hükümet tarafından ihlal edildiğini ilan etmesini istiyoruz. Quebec eyaletindeki öğretmenlerin yüzde 75'i kadındır. Bu kanundan etkilenecek kişilerin tamamı olmasa da büyük çoğunluğu kadındır. Elbette, din özgürlüğü hakkının yanında aynı zamanda eşitlik hakkı da engellenmektedir.’’ dedi.

Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi ve bazı sivil toplum kuruluşları da iptal için dava açmıştı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau da yasaya karşı olduğunu açıklamıştı.

Dini sembollerin kullanımını yasaklayan yasa teklifi Quebec Eyalet Meclisinde haziran ayında yapılan oylamada kabul edilmişti. Quebec eyaletinde iktidarda bulunan Avenir Quebec koalisyon hükümeti tarafından getirilen kanunla, öğretmenler, hakimler, polis memurları, gardiyanlar ve bazı kamu görevlilerinin mesai saatleri boyunca dini anlam ifade eden başörtüsü, peçe, haç veya kipa kullanmaları yasaklanmıştı. Yasa ile peçe takan kadınların da yüzlerini açmadıkları sürece kamu hizmetlerinden yararlanamayacakları hükmü getirilmişti.

Eyalette yapılan bir araştırmada, yasanın uygulamaya başlamasının ardından Montreal’de işlenen nefret suçlarının yüzde 58’inin Müslümanları hedef aldığı ortaya çıkmıştı.

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