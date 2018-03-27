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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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27.03.2018 - 09:10, Son Güncelleme:

Kanada'da namaz kılan 6 kişiyi öldüren adam yargılanıyor

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Kanada'da namaz kılan 6 kişiyi öldüren adam yargılanıyor

Kanada’nın Quebec City kentinde geçen yıl silahla bastığı camide namaz kılan 6 kişiyi öldüren Alexandre Bissonnette'nin yargılanmasına başlandı.

Quebec City’deki mahkemede hakim François Huot, 28 yaşındaki Bissonnette’ye hakkındaki suçlamaları okudu.

Altısı birinci derece cinayet olmak üzere 12 suçtan yargılanan Bissonnette, "suçsuz olduğunu" ileri sürdü.

Huot, yaklaşık 2 ay sürmesi beklenen yargılama için rutin olarak talep edilen jüri üyesi sayısının üç katını talep ederek 600’den fazla potansiyel jüri üyesinin çağrılmasını istedi.

Hakim Huot, seçilecek jüri üyelerinin etkilenmemesi için davaya yayın yasağı koydu. Yasak, tarafların tüm delilleri jüriye sunmasının ardından kalkacak.
Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarından bazıları, duruşma sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Duruşma sırasında mahkeme salonunda ve binasında olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Bissonnette, 29 Ocak 2017'de Quebec City İslami Kültür Merkezi Camisi'nde ibadet edenlere ateş açmış, 6 kişi yaşamını yitirmiş, 8 kişi yaralanmıştı. Olaydan sonra kaçan Bissonnette, polis tarafından yakalanmış ve sorgusunda, saldırıyı gerçekleştirdiğini itiraf etmişti.

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