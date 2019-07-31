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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
31.07.2019 - 08:23, Son Güncelleme:

Kanada mahkemesinden İsrail’i üzen karar

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Kanada mahkemesinden İsrail’i üzen karar

Kanada Federal Mahkemesi, İsrail’in Kanada’da piyasaya sunmak istediği şaraplarla ilgili beklenenden farklı bir karar aldı.

Başkent Ottawa’daki Kanada Federal Mahkemesinin dün akşam saatlerinde sonuçlanan oturumunda, duruşma hakimi Anne L. Mactavish, İsrail’in, Kanada piyasasında satmak istediği ve Batı Şeria’daki Yahudi yerleşim yerlerinde üretilen şarapların, yasal olarak 'Made in Israel' (İsrail'de üretildi) ibaresi ile etiketlenemeyeceğine karar verdi.

DAVAYI İSRAİL KARŞITI BİR YAHUDİ AÇMIŞTI

Kanada Federal Mahkemesindeki dava, ülkede yaşayan ve İsrail’in Filistinlilere yönelik politikalarını eleştiren Kanadalı bir Yahudi olan Dr. David Kattenburg tarafından açıldı.

Kendisini Yahudi Soykırımı'ndan (Holocaust) kurtulan biri olarak tarif eden Dr. Kattenburg’un davasına, Kanada’da faaliyet gösteren Independent Jewish Voices Canada (IJVC) (Kanadalı Bağımsız Yahudilerin Sesi) isimli Yahudi kuruluşu da destek verdi. Davada, İsrail yanlısı faaliyetleri ile bilinen B’nai Brith isimli örgütün Kanada birimi ise karşı savunmada bulundu.

‘KANADA’NIN KARARI HATALIYDI’

Mahkeme Hakimi Anne L. Mactavish, davanın karar duruşmasında yaptığı açıklamasında, Batı Şeria’nın İsrail’in işgal ettiği Filistin toprakları olduğunu ve buradaki insanları ‘İsrailliler’ olarak kabul eden daha önceki Kanada resmi kararlarının da aslında bir hata olduğunu belirtti.

Mactavish ayrıca, Batı Şeria yerleşim yerlerinde üretilen ürünleri etiketlemenin mahkemeye bağlı olmadığını ve bu görevin Kanada Gıda Teftiş Dairesine bırakılması gerektiğini de ifade etti. Hakim Mactavish, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim yerlerinde üretilen "Made in Israel" etiketli şarapları "sahte ve aldatıcı olarak nitelendirdi.

Kanada Federal Mahkemesi Hakimi Anne L. Mactavish, karar metninde şu ifadelere yer verdi:

"Orta Doğu politikalarının zorluğunun yanı sıra İsrail’in Batı Şeria’daki yerleşimlerinin varlığı bu konuda derinlemesine hissedilen hassas siyasi meselelere yol açıyor. İnsanların politik görüşlerini ifade etmelerinin barışçıl bir yolu da satın alma kararlarıdır. Görüşlerini bu şekilde ifade edebilmek için tüketicilere, söz konusu ürünlerin kaynağına ilişkin doğru bilgiler verilmesi gerekmektedir.

Kanada federal mevzuatı, Kanada'da satılan gıda ürünlerinin (şaraplar dahil) doğru, aldatıcı ve yanıltıcı olmayan menşei ülke etiketleri taşımasını gerektirir. Batı Şeria’daki İsrail yerleşimlerinde üretilen şarapları 'İsrail Ürünleri' olarak nitelendirmek mümkün değildir. Bu etiketler bu nedenle yanlış, yanıltıcı ve aldatıcıdır.’’

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