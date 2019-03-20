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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA
20.03.2019 - 16:04, Son Güncelleme:

Kamışlı’daki teröristler kazdıkları hendeklere tünel yapıyor

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Mardin’in Nusaybin ilçesine komşu Suriye’nin Kamışlı kentindeki PKK/YPG’li teröristler, iş makineleriyle aylardır kazdıkları hendeklere ’U’ şeklindeki beton bloklar yerleştirip, üzerini toprakla kapatarak tünel inşa etmeye başladı.

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  • Kamışlı’daki teröristler kazdıkları hendeklere tünel inşa ediyor
  • Kamışlı’daki teröristler kazdıkları hendeklere tünel inşa ediyor
  • Kamışlı’daki teröristler kazdıkları hendeklere tünel inşa ediyor
  • Kamışlı’daki teröristler kazdıkları hendeklere tünel inşa ediyor
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Nusaybin’in karşısında bulunan Kamışlı’daki PKK/YPG’li teröristler, sınır hattında aylar önce Türkiye’nin sınır ötesi operasyonuna karşı hendek kazmaya başladı. Teröristlerin, sınır hattında uzun mesafe kazdıkları hendeklerde beton bloklarla tünel inşa ettiği belirtildi.

TIR’larla bölgeye getirilen ’U’ şeklindeki beton bloklar, ters şekilde yan yana dizilip tünel haline getirilerek üzeri iş makineler aracılığıyla toprakla örtülüyor. Beton blokların taşınması ve yerleştirilmesi sırasında bir grup teröristin de üzerinde makineli tüfeklerin bulunduğu kamyonetlerle bölgeden geçtiği görüldü.

Güvenlik kaynakları, teröristlerin, Türkiye’nin olası operasyonu sırasında kaçmak için yer altında güzergah oluşturduklarını söyledi. Teröristlerin tünel inşası sürürken, Türkiye tarafından da güvenlik önlemleri artırıldı.

 

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