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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA
22.01.2019 - 01:07, Son Güncelleme:

Kamala Harris 2020 başkanlık seçimlerine aday

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Kamala Harris 2020 başkanlık seçimlerine aday

ABD’de Demokrat Senatör Kamala Harris, 2020 başkanlık seçimlerinde aday olacağını açıkladı. Harris, nefreti ve ayrışmayı körükleyen çok güçlü seslerin reddedilmesi gerektiğini söyledi.

ABD’de Senatoya ilk defa seçilen eski California Başsavcısı Kamala Harris, 2020’de gerçekleşecek ABD başkanlık seçimlerinde aday olacağını açıkladı.

Howard Üniversitesinde düzenlediği basın toplantısında “Bölgesel, eyalet ve federal hükümette lider olma tecrübesine sahibim” diyerek ABD’nin problemlerine çözüm için aday olacağını açıklayan Harris, “Sorunları çözmek için hazırım” diye konuştu.

Kamala Harris 2020 başkanlık seçimlerine aday

Donald Trump yönetimine karşı sert eleştirileri ile tanınan Harris, adaylığını suikast sonucu öldürülen ABD Afrika- Amerikalı hak savunucusu Martin Luther King’e adadığını söyledi. Trump ve Beyaz Saray’ın dış politikasına ilişkin soru üzerine ise Harris, ABD’nin dış politikasının sosyal medya üzerinden yürütülemeyeceğini, askeri kararların askeri liderlerle danışılarak alınması gerektiğini söyledi.

Harris, 2020’de farklı ne yapacağının sorulması üzerine, “Sadece konuşmayacağız, dinleyeceğiz de. ABD Başkanı adayı olarak hedefim bu ülkeyi gezmek, oturma odalarına girmek ve aileleri dinlemek. Ayrıca onların başkanlık pozisyonuna geldiğimde ülkenin tüm insanlarını temsil edeceğimizi anlamalarını sağlamak” şeklinde konuştu.

Kamala Harris 2020 başkanlık seçimlerine aday

“Ülkemi seviyorum” diyen Harris, ABD’nin değerleri ve halkı için savaşmaya hazır olduğunu ve bu savaşı kazanacağını ifade etti. Şu andaki yönetimin ABD değerlerine saldırdığını söyleyen Harris, kendisinin halk için çalışan bir yönetim sunacağını kaydetti. Harris, ayrıca sloganının “halk için” olacağını söyledi.

Senatör Harris, “Aramızda nefreti ve ayrışmayı körükleyen çok güçlü sesler var. Bunları reddetmeliyiz. Bunlar bizi Amerikalı olarak temsil etmiyor. Birlikteliğimiz her zaman gücümüzdür” diyerek sözlerini noktaladı.

Cumhuriyetçi Parti Komitesi ise Harris’i en az destek alan, yetersiz ve halktan uzakta bir aday olarak değerlendirdiklerini açıkladı.

Jamaika ve Hindistan’dan ABD’ye göçmüş bir çiftin çocuğu olan 54 yaşındaki Harris, Demokrat Parti’nin yükselen yıldızı olarak görülüyor. Harris, özellikle son yıllarda parti tabanında değişen ve artan farklı etnik kökenli azınlık ve kadınlardan destek görüyor.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (21.01.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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