‘Kalp krizinden öldü’ denilen Türk iş adamı hakkında şok gerçek ortaya çıktı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleri‘Kalp krizinden öldü’ denilen Türk iş adamı hakkında şok gerçek ortaya çıktı
GeriDünya ‘Kalp krizinden öldü’ denilen Türk iş adamı hakkında şok gerçek ortaya çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Razi CANİKLİGİL, NEW YORK (DHA)
21.02.2019 - 11:45, Son Güncelleme:

‘Kalp krizinden öldü’ denilen Türk iş adamı hakkında şok gerçek ortaya çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Kalp krizinden öldü’ denilen Türk iş adamı hakkında şok gerçek ortaya çıktı

2012 yılında New York’ta ‘kalp krizi’ nedeniyle öldüğü duyurulan Datateknik’in sahibi Türk işadamı Sait Koç’un estetik ameliyatı sırasında öldüğü ortaya çıktı. Koç’un ölümüne dair doktorlara 20 milyon dolar tazminat davası açıldığı, tarafların 3.3 milyon dolar tazminatta anlaştıkları öğrenildi.

2012 yılında ABD’nin New York şehrinde bir otel odasında kalp krizi geçirerek vefat ettiği duyurulan Datateknik’in sahibi Sait Koç’un ölümündeki gizem New York’ta bir mahkemenin verdiği kararla aydınlandı.

ABD’de Trump World Tower’da bir dairesi ve Rockefeller Center’da da bir ofisi bulunan Sait Koç’un, 18 Temmuz 2012 tarihinde New York seyahati sırasında, bir estetik kliniğinde boynundaki yağları aldırırken genel aneztezi sırasında öldüğü ortaya çıktı.

Sait Koç’un mirasçılarının, estetik ameliyatı yapan doktorlar aleyhine açtıkları 4 yıl süren dava sonucunda New York Yüksek Mahkemesi hakimi Eileen Rakower, tarafların 3 milyon 300 bin dolar tazminat üzerinde anlaştıklarını duyurdu.

Mahkemeye verilen otopsi raporuna göre, anestezi uzmazı doktor Lisa Jamron, ameliyata onay veren Dr. Richard Cohen ve Dr. John Sherman’ın özel bir klinikte yaptığı ameliyat sırasında, Sait Koç’un genel anestezi sırasında oksijen alabilmesi için takılan maskenin yerine doğru yerleştirilmediği için nefes alamadığı; kanamanın nefes yollarını kapattığı, boğazının dengede tutulmadığı için yine nefes almakta zorlandığı, ateroskleroz denilen darmarlarında yağlanma bulunduğunun önceden tespit edilemeyip genel anesteziye izin verilmesi ve ameliyat sırasında acil müdahalede bulunulamaması ve genel anesteziden derhal uyandırılmaması gibi bir sıra hata gerçekleştirildiği kaydedildi.

“AĞABEYİMİ ÖLDÜRMÜŞLER”

Merhum işadamının kardeşi Dinçer Koç’un mahkeme kayıtlarındaki 350 sayfalık yeminli ifadesinde, otopsi yapan doktorun kendisine ağabeyinin ameliyat masasında öldüğünü söylediğini ileri sürerken, Koç ailesi adına vekaleten dava açan Şadan Gürbüztürk ise, Sait Koç ile kendisini Mevlüt Çavuşoğlu’nun tanıştırdığını, ölüm haberini de ondan aldığını, ameliyat masasında öldüğü gerçeğini ise 1 yıl sonra avukattan öğrendiğini, Koç’un anne ve babasını ise hiç tanımadığını söyledi.

Sait Koç’un İstanbul Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan kardeşi Dinçer Koç (40) ise, New York’ta mahkemeye verdiği ifadesinde, kardeşinin ölümüyle ailesinin yılda en az 1 milyon dolar kayba uğradıklarını ileri sürdü. Bekar olan ağabeyinin ayda 300 bin ile 2 milyon dolar arası harcama yaptığını, çok lüks yaşadığını, ailede herkese ev ve yazlıklar aldığı, Hublot ve Rolex  saatler gibi pahalı hediyeler verdiğini ve yeğenlerinin eğitim masraflarını da karşıladığını belirtti.

New York’ta muhasebecilik yapan Şadan Gürbüztürk’e dava açması için 3-4 ay sonra vekalet verdiğini de belirten Dinçer Koç, ağabeyinin otel odasında kalp krizi geçirerek değil de ameliyat masasında öldüğünü New York’a gelince öğrendiğini belirtti. Öldüğünde ise geriye İstanbul Astoria Tower’da bir ofis, bir villa ve 3 milyon dolar para kaldığını kaydetti.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (21.02.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Meksika'da kaybolan öğrencilerle ilgili yeni gelişme

Kerç Boğazı'nda yanan gemiler 1 ay sonra söndürüldü

Dışişleri'nden AP'nin skandal raporuna sert tepki

Rusya ilk defa yayınladı