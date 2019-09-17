Kâbus yüzük yutturdu
ABD’nin California eyaletinde, bir kâbus görünce nişan yüzüğünü yutan Jenna Evans (29), ameliyat olmak zorunda kaldı.
Rüyasında nişanlısı Bobby Howell ile bulunduğu trene ‘kötü adamlar’ın binmesi üzerine, 2.4 kıratlık elmas yüzüğünü saklamanın tek yolunun yutmak olduğunu düşünen Evans, uyandığında bu işi gerçekten yaptığını anladı. Geçmişinde uyurgezerlikten mustarip olan Howell, durumu anlar anlamaz soluğu hastanede aldı. Howell’in yaşadıklarını anlattığı Facebook gönderisi, 100 bini aşkın etkileşim aldı.
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