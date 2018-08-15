Kabil'de intihar saldırısı
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir eğitim merkezinde düzenlenen intihar saldırısında 25 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.
Emniyet yetkilileri, saldırganın, üzerine yerleştirdiği bombayı, Kabil'in Daşti Barçi bölgesindeki Mahdi Mevud eğitim merkezi içerisinde patlattığını bildirdi.
Yetkililer saldırıda ilk belirlemelere göre 25 kişinin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin ise yaralandığını kaydetti. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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