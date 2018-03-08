Jüpiter’in kutuplarında gizemli geometrik şekiller

Yapılan yeni bir çalışma, Jüpiter’in kutuplarında hareket eden gaz bulutlarının, esrarengiz bir şekilde beşgen ve diğer geometrik şekillerde kümelendiğini ortaya koydu.

Galileo Galilei’nin 1600’lü yılların başında teleskopla keşfettiği günden beri, Jüpiter gökbilimcilerin ilgisini çeken müthiş bir çalışma sahası... Güneş sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter, üzerindeki renkli şeritler, büyük kırmızı noktalar gibi özellikleriyle dikkat çekiyor. Ancak bu ‘renkli’ gezegenin kutupları, diğer özellikleri gibi teleskopla Dünya’dan gözlemlenebilir değil.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Jüpiter’in yörüngesinde bulunan ve bu sürprizlerle dolu gezegen hakkında incelemeler yapan uzay aracı Juno, bu kez dev gezegenin kutup bölgelerini kızılötesi kameralarla görüntüledi. Görüntülerde, kutup bölgelerinde geometrik şekillere sahip dev bulut kümeleri dikkat çekti.

Kuzey kutbundaki görüntülerden birinde, bir bulut kümesinin 4 bin kilometre genişliğinde ve etrafında eşit çapta 8 daire olduğu görüldü. Güney kutbunda ise, 6,400 kilometre genişliğinde bir kümenin, genişliği 5,600 ile 7,000 kilometre arasında değişen diğer bulut kümeleriyle çevrelendiği görüldü.



NASA'nın Jüpiter'de incelemelerde bulunan uzay aracı Juno, kızılötesi kameralarla gezegenin güney kutbunu görüntüledi. Görüntülerde, beşgen yapılı hortumlar dikkat çekiyor.

Roma’daki Astrofizik ve Uzay Gezegenbilimi Enstitüsü’nde görev yapan ve araştırma ekibinde de bulunan Alberto Adriani, “Bu bulgular yeni ve daha önce hiçbir gezegende görmediğimiz bir şey” şeklinde konuştu. Tüm bu hortumların en az 7 ay kutup bölgelerinde kaldığı, her bir kümenin birbirine yakın ve birbirleriyle temasta oldukları belirtildi.

Juno, bugüne dek Jüpiter’in kutuplarına giden ilk uzay aracı. Juno’nun ekvatordan kutuplara 2 saatte gittiği ve Jüpiter’in 4 bin kilometre üzerinden seyrettiği belirtiliyor.

Bilim insanları, bu bulut kümelerinin nasıl geometrik bir şekil aldığını henüz açıklayamıyor. Kümelenmelerin ise Jüpiter’e özel bir durum olduğu tahmin ediliyor. Adriani, “Yanıldık, Jüpiter’in kutupları diğer gezegenlerden tamamen farklı” şeklinde konuştu.

Daha önce de Güneş sistemindeki ikinci büyük gezegen olan Satürn’ün kutbunda, altıgen bulutlar gözlemlenmişti. Ancak bu sefer, ilk kez Jüpiter’de çok köşeli gaz bulutları gözlemlendiği bildirildi.