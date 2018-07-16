‘Juno’ Io’da volkan buldu
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) Juno uzay aracı, Jüpiter’in uydularından Io’da muhtemel bir yanardağ tespit etti.
NASA, Jüpiter’in sırlarını araştıran Juno’nun dev gezegenin uydusu Io’nun güney kutbunda bir ısı kaynağı saptadığını, bunun da muhtemelen bir volkan olduğunu açıkladı.
Juno’nun bu keşfi, Io’ya 470 bin kilometre uzaktan yaptığı belirtildi.
2011’de uzaya fırlatılan Juno, Temmuz 2016’da Jüpiter’e vardığından bu yana gezegeni keşfediyor.
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