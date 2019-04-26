Joe Biden 2020 seçimleri için aday
BARACK Obama döneminde iki dönem başkan yardımcılığı yapan Demokrat Parti’nin güçlü isimlerinden Joe Biden (76), 2020 Başkanlık Seçimleri için aday olduğunu açıkladı.
Böylece Demokratlar’ın başkanlık için aday adayı sayısı 21’e yükseldi. Biden, ‘Başkan Trump’a Beyaz Saray’da bir dönem daha verilmesi durumunda ABD ulusunun karakterinin sonsuza kadar değişeceği ve buna seyirci kalamayacağını’ ifade etti. Joe Biden 1998 ve 2008 olmak üzere iki defa başkanlık yarışının içinde yer almış ancak başarılı olmamıştı. Anketlerde Demokrat Parti’nin adayları arasında ilk sırada çıkan Biden’ı, partinin diğer tecrübeli ismi, 2016’da Hillary Clinton’a karşı adaylık için yarışan Vermont Senatörü Bernie Sanders takip ediyor.
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