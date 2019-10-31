Jeffrey Epstein öldürüldü mü?
ABD’de kız çocuklarına yönelik istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamasıyla yattığı hapishane hücresinde 10 Ağustos’ta ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’ın ölümüyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.
Fox TV’de bir programa katılan eski otopsi uzmanı Dr. Michael Baden, Epstein’ın vücudunda intihar ile çelişen, cinayet işaretleri olduğunu söyledi. Baden, “İntihar için olağandışı sayılan ve boğulmaya işaret eden 3 kırık var. Bu kırıklar daha çok boğulmanın yol açtığı ölümlerde görülüyor. Ayrıca 50 yıl boyunca New York cezaevlerinde iki gardiyanın aynı anda uyuyakaldığı ve kameraların da çalışmadığı bir ölüm olayı hiç görmedim” diye konuştu. m AA
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