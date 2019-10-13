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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
Haber Giriş: 13.10.2019 - 17:32, Son Güncelleme:

Japonya'daki Hagibis Tayfunu'nun vurduğu bölgelerde kurtarma

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Japonya'daki Hagibis Tayfunu'nun vurduğu bölgelerde kurtarma

Japonya'da dünden bu yana 6 bölgede etkili olan Hagibis Tayfunu'nun vurduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Başbakanı Abe Şinzo, hükümet yetkilileriyle yaptığı toplantının ardından kurtarma çalışmalarına sivil savunma, sahil güvenlik personeli ve itfaiye görevlilerinin yanı sıra 110 bin polis memurunun katıldığını belirterek "Su altındaki evlerde kalanların kurtarılması ve kayıpların bulunması için azami çaba gösterilmeli." dedi.

Japonya'da Hagibis Kasırgası 19 ölü, 100 yaralı, 20 kayıp
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Kurtarma görevlilerinin ve diğer yetkililerin açıklamalarına dayandırılan haberde, tayfunun etkili olduğu bölgelerde 26 kişinin öldüğü, yaklaşık 100 kişinin yaralandığı ve kayıp 21 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Ölenler arasında bulunan 77 yaşındaki bir kadının, Fukuşima ilinde düzgün bağlanmaması nedeniyle helikopterle kurtarılırken yaklaşık 40 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybettiği belirtildi.

Dün gece Tokyo Körfezi'nde batan Panama bandıralı kargo gemisinin 12 kişilik mürettebatından 4'ünün bu sabah kurtarıldığı ancak 2'sinin daha sonra yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Bu arada mahsur kalan kişilere ulaşılması için afet bölgelerine helikopter ve kurtarma botları sevk edildi.
Hagibis Tayfunu nedeniyle görevlendirilen 27 bin askerin ve diğer ekiplerin, Çikuma Nehri'nin toprak setinin yıkılması sonucu bölgede mahsur kalan 360 kişiyi kurtarmaya çalıştığı kaydedildi.

Altyapı Bakanlığı, ülke genelinde Hagibis Tayfunu nedeniyle toprak setleri yıkılan nehir sayısının 21 olduğunu duyurdu.
Kabine Sekreteri Yoşihide Suga da bu sabah itibarıyla ülkede 376 bin haneye elektrik, 14 binine de su verilemediğini bildirdi.
Hagibis'in bugün etkisini azaltıp Japon takımadalarından uzaklaşması bekleniyor.

Dün başlayan ve hızı saatte 180 kilometreye ulaşan tayfun nedeniyle ülke genelinde en az 56 heyelan meydana gelmiş, aşırı yağışlar nedeniyle Japonya'nın Honshu Adası'nda dün 6 milyondan fazla kişinin tahliyesi önerilmişti.

Başkent Tokyo ve çevresindeki tren seferleri ve uçuşların büyük çoğunluğu yarına kadar iptal edilmişti. Ülkede birçok tren seferi yeniden başlatılırken, Japon Hava Yolları ve All Nippon Hava Yolları, birçok uçuşun yarından itibaren normal seyrinde yapılmasının beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji birimi, Hagibis'in son 60 yılın en şiddetli tayfunu olabileceği uyarısında bulunmuştu.

Başta başkent Tokyo olmak üzere Gunma, Saitama, Kanagava, Yamanaşi, Nagano ve Şizuoka vilayetlerinde acil durum ilan edilmişti.

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