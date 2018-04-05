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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
05.04.2018 - 15:34, Son Güncelleme:

Japonya'da Vali'ye ilk yardım için sumo ringine giren kadınlar dışarı çıkarıldı

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Japonya'da Vali'ye ilk yardım için sumo ringine giren kadınlar dışarı çıkarıldı

Japonya'nın Maizuru şehrinde, sumo güreşi ringinde bayılan Vali Ryozo Tatami'ye ilk yardım için hızla ringe giren kadınlar, hakem tarafından dışarı çıkarıldı. Kadınların gördüğü muamele, Japonya'da sumo geleneklerini de tartışmaya açtı.

Japonyada Valiye ilk yardım için sumo ringine giren kadınlar dışarı çıkarıldı

Sumo ringi, Japonlar için kutsal bir alan. Ülkede kadınların geleneksel olarak ringe adım atmaları yasak. Maizuru'da yaşanan olayda ise Vali Ryozo Tatami ringde konuşma yaparken fenalaşarak yere düştü.

Hakem ilk yardım için gelen kadınlara hemen dışarı çıkmaları emri verdi. Hastaneye kaldırılan Vali Tatami'nin sağlık durumu iyi.

SUMO DERNEĞİ BAŞKANI ÖZÜR DİLEDİ

Japon Sumo Derneği Başkanı Nobuyoshi Hakkaku, olayın duyulması üzerine bir açıklama yaparak özür diledi. Hakkaku, "Hakem öfkelendiği için böyle bir emir verdi ama bir kişinin yaşamını ilgilendiren böylesi bir durumda bu uygunsuz bir hareketti" ifadelerini kullandı.

'KADINLAR ÇIKTIKTAN SONRA TUZ ATTILAR' İDDİASI

Japon medyasında çıkan bazı haberlerle ise tartışma büyüdü. Birkaç izleyici, kadınların terk ettiği ringe tuz atıldığını iddia etti. Japonya'da sumo güreşçilerinin karşılaşmaları öncesi ringe tuz atmak bir gelenek.

Ancak bazı sosyal medya kullanıcıları, "kadınların kirlettiği" düşüncesiyle ringe tuz atıldığını söyleyerek yetkilileri eleştirdi. Bu kullanıcılardan biri, "Başkasının hayatını kurtarmak isteyen birine böyle davranılır mı? Asıl sumo derneği başkanını tuzlamak lazım" ifadelerini kullandı. Japonya'da benzer bir olay 2000 yılında da yaşanmıştı.

Osaka Valisi Fusae Ota, şampiyon sumo güreşçisine ödülünü takdim etmek için izin istemiş ama kadın valiye izin verilmemişti.

Japonyada Valiye ilk yardım için sumo ringine giren kadınlar dışarı çıkarıldı

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