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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
Haber Giriş: 15.10.2019 - 09:40, Son Güncelleme:

Japonya'da Hagibis Tayfunu'nda ölü sayısı artıyor

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Japonya'da hafta sonu 6 bölgede etkili olan Hagibis Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 68'e yükseldi.

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  • Japonyada Hagibis Tayfununda ölü sayısı artıyor
  • Japonyada Hagibis Tayfununda ölü sayısı artıyor
  • Japonyada Hagibis Tayfununda ölü sayısı artıyor
  • Japonyada Hagibis Tayfununda ölü sayısı artıyor
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kyodo haber ajansının çeşitli kaynaklardan derlediği bilgiye göre, Japonya'yı hafta sonu etkisi altına alan Hagibis Tayfunu'nun neden olduğu afet ve kazalarda 68 kişi hayatını kaybetti.

Sivil savunma güçleri, polis ve itfaiye yetkilileri, tayfunun etkili olduğu bölgelerde 100'den fazla kişinin yaralandığını, kayıp 15 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke genelinde Hagibis Tayfunu nedeniyle toprak setleri yıkılan nehir sayısının 47 olduğu bilgisi paylaşıldı.
Tayfunun, ülkenin çeşitli kesimlerinde sellerin yanı sıra toprak kaymalarına, elektrik ve su kesintilerine yol açtığı vurgulanırken, hükümet yetkilileri, Japonya'nın 19 bölgesinde toplam 146 toprak kayması meydana geldiğini belirtti.
Yetkililer, tayfun nedeniyle oluşan hasarın, bazı bölgelere yüksek su seviyesine bağlı olarak ulaşılamaması nedeniyle tam olarak netlik kazanmadığını ifade etti.

Yeniden inşa çalışmaları için ek bütçe taslağı hazırlanacak

Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanı Isshu Sugawara, yaptığı açıklamada, elektrik verilemeyen hane sayısının bu sabah itibarıyla 34 bine gerilediğini belirtti.
Sağlık Bakanlığı da 13 bölgede su kesintisinin yaşandığı hane sayısının 133 bin olduğunu açıkladı.
Japonya Başbakanı Abe Şinzo, hükümetin, afetten etkilenen bölgelerdeki yeniden inşa çalışmaları için rezerv fonlarını kullanacağını ve ek bir bütçe taslağı hazırlayacağını belirtti.
Çoğu tren seferinin normale döndüğü kaydedilirken, ülkenin 7 bölgesinde bugün 200'den fazla ilkokul, ortaokul ve lisenin kapalı olduğu bildirildi.
Tayfunun yol açtığı sel ve toprak kaymalarından etkilenen bölgelerde, asker, polis, itfaiye ve sahil güvenlik ekiplerinden oluşan 110 bin civarında kişinin katıldığı arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Honshu Adası'nda 6 milyondan fazla kişinin tahliyesi önerilmişti

Meteoroloji birimi, Hagibis'in son 60 yılın en şiddetli tayfunu olabileceği uyarısında bulunmuştu.

Başta başkent Tokyo olmak üzere Gunma, Saitama, Kanagava, Yamanaşi, Nagano ve Şizuoka vilayetlerinde acil durum ilan edilmişti.

Cumartesi günü başlayan ve hızı saatte 180 kilometreye ulaşan tayfunun beraberinde getirdiği aşırı yağışlar nedeniyle, Japonya'nın Honshu Adası'nda 6 milyondan fazla kişinin tahliyesi önerilmişti.
Yangın ve Afet Yönetim Ajansı, tayfun nedeniyle dün itibarıyla tahliye edilen kişi sayısının, 17 bölgede toplam 38 bin civarında olduğunu duyurmuştu.
Abe, kabine üyelerine, yerel makamlardan talep beklemeden tayfundan etkilenen bölgelerdeki elektrik ve su sistemleri gibi altyapının bir an önce onarılması, gıda, su ve diğer malzemelerin tedarik edilmesi talimatı vermişti.

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