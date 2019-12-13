Japonya Başbakanı Abe, protestolar nedeniyle Hindistan ziyaretini erteledi

Kyodo'da yer alan habere göre, Başbakan Abe, pazar günü başlaması ve üç gün sürmesi planlanan Hindistan ziyaretini, Assam eyaletinde yeni vatandaşlık yasasına karşı düzenlenen protestolar nedeniyle erteledi.

Kabine Baş Sekreteri ve Hükümet Sözcüsü Yoşihide Suga, ziyaretin ne zaman yapılacağıyla ilgili henüz bir tarihin belirlenmediğini belirtti.

Assam'ın başkenti Guvahati'de düzenlenen gösteriler sırasında polisin açtığı ateş sonucu 2 sivil yaşamını yitirmişti.

Vatandaşlık yasasında değişiklik

Hindistan'da komşu ülkelerden gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ve aynı konumdaki Müslüman göçmenleri dışarıda bırakan "vatandaşlık yasasında değişiklik öngören tasarı" Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind'in imzasıyla yasalaşarak resmi gazetede yayımlanmıştı.

Yürürlüğe giren kanun kapsamında ülkeye yasa dışı yollardan giren göçmenlerin vatandaş olmasını engelleyen 64 yıllık Vatandaşlık Yasası değişmiş oldu.

Değişikliğe göre, özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar, kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek. Aynı pozisyondaki Müslümanlar ise yasanın dışında tutuldu.

Dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip ikinci ülke Hindistan'ın, 200 milyon Müslüman'ı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için attığı bir adım olarak görülen kanun, Müslümanların sınır dışı edileceği veya hapse atılacağı gerekçesiyle çokça eleştirilmişti.





