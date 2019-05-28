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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BBC Türkçe - Fotoğraf: AP
28.05.2019 - 09:51, Son Güncelleme:

Japon yolcu 246 kapsül kokain yuttu ve uçakta öldü

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Japon yolcu 246 kapsül kokain yuttu ve uçakta öldü

Meksika'nın başkenti Mexico City'den Japonya'ya giden bir yolcu, 246 paket kokain yuttuktan sonra uçakta öldü.

Udo N. adlı Japon yolcunun fenalaşması üzerine 199 yolcu taşıyan uçak, Meksika'nın Hermosillo kentine acil iniş yaptı.

Aşırı dozda uyuşturucuya bağlı beyin ödeminden öldüğü açıklanan yolcunun mide ve bağırsaklarında uyuşturucu paketleri bulundu.

Otopsiyi yapan doktorlar paketlerin her birinin 2,5 santimetre uzunluğunda ve bir santimetre genişliğinde olduğunu söyledi.

Udo N'nin Mexico City'ye Kolombiya'nın başkenti Bogota'dan aktarma yapmak için geldiği belirtildi.

Meksika Sonora eyaleti başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken diğer yolcular Japonya'ya başka bir uçakla gönderildi.

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