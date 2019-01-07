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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: AP
07.01.2019 - 13:22, Son Güncelleme:

Japon milyarder Twitter'da rekor kırdı

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Japon milyarder Twitter'da rekor kırdı

Japon milyarder Yusaku Maezawa'nın 10 milyon yen (925 bin dolar) ödül vadettiği Twitter mesajı paylaşım rekoru kırdı.

4 milyon kezden fazla 'retweet'lenen mesaj, tüm zamanların en çok paylaşılan Twitter mesajı oldu.

Daha önceki rekor, ABD'nin Nevada eyaletinden Carter Wilkinson'a aitti. Fast food zinciri Wendy's'den bir yıl boyunca bedava tavuk nugget yiyebilmek için Wikinson'ın 2017'de attığı tweet'i 3.6 milyon kez paylaşılmıştı.

100 KİŞİ 925 BİN DOLARI PAYLAŞACAK

İnternet üzerinden kıyafet satışı yapan Zozotown'ın kurucusu Maezawa, 5 Ocak'taki Twitter mesajını paylaşacak kişiler arasında çekilişle belirlenecek 100 talihliye toplam 10 milyon Japon Yen'i (yaklaşık 925 bin dolar) vadetti.

Maezawa, Zozotown'ın Noel ve yılbaşı sezonunda 10 milyar Yen'lik ciroya ulaştığını duyurduğu mesajında "Para ödülünü kazanabilmeniz için tek yapmanız gereken beni takip edip, bu mesajı paylaşmak" dedi.

ELON MUSK'IN İLK AY'A SEYAHAT MÜŞTERİSİ

Punk grubu Switch Style'ın davulcusu olan 43 yaşındaki Maezawa'nın kişisel servetinin 3 milyar doların üzerinde olduğu belirtiliyor. Sanat koleksiyonculuğu da yapan Maezawa geçen yıl Jean-Michel Basquiat'ın bir tablosuna 110 milyon dolar ödemişti.

Yusaku Maezawa, Elon Musk'ın Space X şirketinin roketiyle Ay'a gidecek ilk turist olarak Batı'da da ünlenmişti. Maezawa 2023'te bir grup ressam, müzisyen, modacı ve film yönetmeniyle yapmayı planladığı yolculuk için Musk'a kaç para ödediğini açıklamadı. Musk ise bu sorulara "Çok para" diye yanıt verdi.

EN ÇOK PAYLAŞILAN TWİTTER MESAJLARI

En çok paylaşılan Twitter mesajı rekoru Nevadalı öğrenci Carter Wilkonson'a aitti. Wilkonson Mayıs 2017'de fast food zinciri Wendy's'e, bir yıl boyunca bedava nugget yiyebilmek için mesajının kaç kez paylaşılması gerektiğini sordu. "18 milyon" yanıtını alan Wilkonson bu sayıya ulaşamadı ama Twitter fenomeni oldu.

Wilkonson'ın "LÜTFEN YARDIM EDİN. BİR ADAMIN NUGGET'A İHTİYACI VAR" mesajı 3.6 milyon kez paylaşıldı.

Wilkonson'a çok sayıda ünlünün yanı sıra özel şirketler de destek verdi. Bir havayolu şirketi Wilkonson'ı Wendy's restoranına bedava götürmeyi teklif etti. Sonunda Wendy's, Wilkonson'a bir yıl boyunca ücretsiz nugget verdi.

Wilkonson, en çok paylaşılan Twitter mesajı rekorunu Amerikalı oyuncu ve televizyon sunucusu Ellen DeGeneres'ten almıştı. DeGeneres'in 2014 Oscar törenlerindeki selfie'si üç yıl boyunca en çok paylaşılan Twitter mesajı olmuştu.

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