Japon kadınlardan yüksek ökçe itirazı: #KuToo
Japonya'da kadınlar, işyerlerindeki topuklu ayakkabı zorunluluğuna karşı bir hareket başlattı.
Hollywood’daki taciz skandallarının sembolü olan ‘MeToo’ (Ben de) deyişine benzer bir şekilde, Japon kadınlar ‘Ayakkabı ızdırabı’ anlamına gelen ‘KuToo’ kampanyasıyla bu talebi dile getirdi. Hareketin lideri oyuncu Yumi Ishikawa, cinsiyet ayrımcılığına karşı olduklarını söyledi.
BAKAN TOPUKLUYU SAVUNDU
Ishikawa’nın internet üzerinden başlattığı iş yerinde topuklu giyme zorunluluğuna karşı kampanyaya 19 bine yakın imza atıldı. Dilekçe hafta başında Çalışma Bakanlığı’na sunuldu. Çalışma Bakanı Takumi Nemoto, dün parlamento komitesi oturumundan görüşülen konuya ilişkin ‘topuklu ayakkabıyı’ savununca tepkileri de üzerine çekti. Bakan, “İşyerlerindeki bazı pozisyonlarda, alışılmış sosyal beklentiler gereği topuklu ayakkabıya ihtiyaç duyulabilir” dedi. Çalışanların sağlığının korunması gerektiğini belirten Bakan Nemoto, işlerin çok çeşitli olduğunu söyledi.
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