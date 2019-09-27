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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: AP
27.09.2019 - 11:51, Son Güncelleme:

Japon Hava Yolları, uçakta bebeklerden uzakta oturabilme seçeneği sunuyor

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Japon Hava Yolları, uçakta bebeklerden uzakta oturabilme seçeneği sunuyor

Japon Hava Yolları, müşterilerine küçük çocukların yakınına oturmaktan kaçırma seçeneği veren bir koltuk rezervasyonu sistemi başlattı.

Yeni sistemde, bir yolcu iki yaşından küçük bir çocukla birlikte seyahat ediyorsa koltuğunun üzerinde bir "çocuk" sembolü görülüyor.

Bir yolcu, bu şekilde "13 saatlik bir yolculuk boyunca ağlamayı planlayan bebeklerin uçağın neresinde olduğunu bilebileceğini" söyledi.

Ancak Twitter'daki bazı yorumlarda söz konusu yolcuya daha hoşgörülü olması çağrısı yapılırken, bazıları da sorunun gürültüyü kesen kulaklıklarla kolayca çözülebileceğini vurguladı

Japon Hava Yolları'nın internet sitesinde, sembolün "diğer yolcuların bir çocuğun orada oturabileceğini bildirdiği" söyleniyor, ancak sembolün garantili olmadığı, bilet bir üçüncü taraf üzerinden alınmış ya da uçak son dakikada değişmişse görülemeyebileceği belirtiliyor.

Flyingwithababy.com adlı internet sitesine göre en aile dostu hava yolu şirkedi Etihad. Emirates ve Gulf Air de sitede iyi puan alan şirketlerden.

 

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