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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
24.06.2018 - 00:05, Son Güncelleme:

İtalyan bakandan skandal sözler

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İtalyan bakandan skandal sözler

Görevine 1 Haziran’da başlayan İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, şimdiden birçok tartışmalı eylem ve açıklama yaptı. Göçmenlerin İtalya’ya girmesine izin vermeyen Salvini, “Onlar İtalya’yı sadece kartpostallarda görür” dedi. Salvini, kendisini eleştiren ve mafyanın hedefindeki bir gazeteciye ise “korumalarını kaldırırım” diye mesaj gönderdi.

İTALYA’da 5 Yıldız Hareketi ile birlikte koalisyon hükümetinde yer alan radikal sağcı Lig Partisi’nin lideri Matteo Salvini, başbakan yardımcılığı ve içişleri bakanlığı koltuğuna oturalı daha bir 1 ay olmadan tartışmalı açıklamalarıyla tepki çekmeye başladı. Göçmen karşıtı Lig Partisi’nin lideri Salvini, geçtiğimiz günlerde 629 göçmeni taşıyan Aquarius gemisinin İtalya’ya yanaşmasına izin vermemesiyle gündeme gelmişti. Malta ve İtalya’nın reddettiği göçmenlere İspanya’nın sosyalist başbakanı Pedro Sanchez sahip çıkmıştı. İtalyan bakan, şimdi de Alman bir STK’ya ait olan Lifeline adlı mültecileri kurtarma gemisinin ülkesine gelmesine karşı çıkıyor. Salvini, 224 göçmeni taşıyan gemi için Malta’nın limanını açmasını istedi. 45 yaşındaki Salvini, “Malta’dan insani ve siyasi şekilde limanlarından birini açmasını ve bu çaresiz insanların karaya çıkmasına izin vermesini istiyoruz” dedi. Salvini, göçmenlerin İtalya’ya girmesini önleyeceklerini söylerken, “Onlar (göçmenler) İtalya’yı sadece kartpostallarda görecek” dedi. İtalyan bakan sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir kişi daha alamayız. Tam tersine birkaçını göndermek istiyoruz. İtalyan limanları artık insan kaçakçılarının kontrolünde değil. Malta limanlarını açın. Fransız limanlarını açın”.

‘YERALTI DÜNYASININ BAKANI’
Salvini’nin çıkışları sadece göçmenlerle sınırlı kalmadı. Aşırı sağcı siyasetçi, kendisini ve lideri olduğu Lig Partisi’ni eleştiren bir gazeteciyi polis korumasını kaldırmakla üstü kapalı tehdit etti. Gazeteci Roberto Saviano, 2006’da yazdığı Gomorra adlı kitapla İtalyan mafyasının ilişkilerini anlatmıştı. Bunun ardından Saviano’ya polis koruması verilmişti. Bakan Salvini, gazeteciye sağlanan koruma polislerinin masraflı olmasını gerekçe göstererek bunun kaldırılabileceğini ifade etti. Mafyadan Saviano’ya karşı hala bir risk olup olmadığının değerlendirilmesinin gerektiğini söyleyen Salvini, “Bana o (Saviano) yurtdışında çok zaman harcıyor gibi geliyor. İtalyan halkının parasının nasıl harcandığı incelenmeli” dedi. Bunun üzerine gazeteci Saviano sosyal medyadan bir video yayınlayarak, bakana “soytarı” ve “yeraltı dünyasının bakanı” dedi. Saviano, bakan Salvini’nin “düşmanlarından biri olmaktan mutluluk duyduğunu” kaydetti. Salvini’ye “Beni tehdit ettiğini, gözümü korkuttuğunu mu sanıyorsun?” diyen gazeteci, aşırı sağcı bakanın hedefinde dün göçmenler bugün kendisinin olduğunu ifade ederken, İtalyan halkını “Yarın da siz olacaksınız” diye uyardı.

 

‘AB İÇİN 2019 KRİTİK’
Matteo Salvini, tartışmalı son açıklamasını da Alman dergisi Der Spiegel’e yaptı. Tamamı bugün yayınlanacak olan röportajda Salvini, gelecek yıl Avrupa Birliği’nin kaderinin belirleneceğini söyledi. 2019’daki Avrupa Parlamentosu seçimleri ve yeni AB bütçesiyle ilgili müzakerelerin kritik faktörler olduğunu söyleyen Salvini, “Bir yıl içinde birleşik bir Avrupa’nın var olup olmayacağı belli olacak” dedi.

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