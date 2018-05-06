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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe
06.05.2018 - 15:20, Son Güncelleme:

İtalya'da sayıları artınca, 'kunduzları yiyelim' önerisi geldi

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İtalya'da sayıları artınca, 'kunduzları yiyelim' önerisi geldi

İtalya'nın kuzey bölgelerinde kunduzların sayısının çoğalması ve ekinlere, nehirdeki setlere zarar vermeleri üzerine bir belediye başkanından "kunduzları yiyelim" önerisi geldi.

Cremona kenti yakınlarındaki Gerre de Caprioli kasabasının belediye başkanı, kunduz istilası sorununa "basit" bir çözüm önererek "Kunduzları restoranlarda ve şenliklerde yiyelim" dedi.

Belediye Başkanı Michel Marchi, kunduz istilası şikayetlerinin artması üzerine sosyal medyada yazdığı mesajda çözüm önerisini açıkladı:

"Benim basit bir önerim var: Av düzenlemesi yapalım ve kunduzları restoranlarda ve şenliklerde yiyelim! Kafesler, toplu mezarlar yerine tencere ve tavaları kullanalım!"

Marchi, daha önce kunduz eti yediğini de belirterek, "Tadı neredeyse tavşandan daha güzel" diye de ekledi. Başkan'ın bu önerisini "hijyenik" bulmayanlara cevabı ise "Kunduz etinden suşi yapalım demiyorum, pişirelim! Yüksek ısıda bakteriler yok olur. Ayrıca kunduzlar tamamen otoburdur" şeklinde oldu.

DESTEKLEYENLER OLDU

Belediye Başkanı'nın bu önerisi büyük tartışma yarattı. Kimileri bu çözüm önerisini "ciddiyetsiz" olmakla eleştirdi, kimileri ise kunduzları yeme planını destekledi.

Aynı bölgedeki San Daniele Po kasabasının Belediye Başkanı Davide Persico da meslektaşına hak vererek, "Bir zamanlar da 'katil karides' istilasından şikayet ediyorduk ama sonra ne kadar lezzetli olduklarını keşfettik ve böylece karides sayısı azaldı" dedi.

Cremona'nın içinde yer aldığı Lombardia bölgesinin tarım ve gıdadan sorumlu bölge meclisi üyesi Fabio Rolfi ise kunduzları yiyerek yok etme önerisini "ciddiyetten uzak" diye niteledi.

Hayvan hakları savunucuları da belediye başkanını, sorunu "savunmasız hayvanları öldürerek" çözme teklifinde bulunduğu gerekçesiyle eleştirdi.

'BİR SORUNU ÇÖZEMİYORSANIZ ONU YİYİN'

Haber İtalyan basınında "şok öneri" gibi başlıklarla geniş yer bulurken sosyal medyada da ironik yorumlar aldı.

Twitter'da, "Bir sorunu çözemiyorsanız onu yiyin", "Zavallı hayvanlar!!! Onların yerine politikacıları yesek? Hem sayıları fazla hem de zararlılar, her şeyi yiyip bitiriyorlar, kunduz gibi de çoğalıyorlar. Tarifleri Jonathan Swift'in "Mütevazı Bir Öneri" eserinde bulabilirsiniz" gibi yorumlar yapıldı.

İtalya'ya yaklaşık yüzyıl önce Güney Amerika'dan getirilen kunduzlar kürkleri için üretilirken, bazılarının kaçması bazılarının da kürk talebinin azalması nedeniyle doğaya salınması sonucu kunduz türü İtalya'da yayılmaya başladı.

Güney Amerika'da bulunan kartal, timsah, büyük yılanlar gibi doğal avcıların İtalya'da bulunmaması nedeniyle kunduzların sayısı gittikçe arttı. Habere konu olan kasabaların yer aldığı Po Nehri ovasının yanı sıra, başkent Roma'daki Tiber Nehri'nin kıyılarında da kunduzlara rastlanıyor.

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