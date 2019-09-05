İtalya’da sarı kırmızı dönem
İtalya’da Başbakan Giuseppe Conte’nin istifasının ardından başlayan hükümet krizi aşıldı ve yine Conte liderliğinde yeni hükümet kuruldu. Dün hükümet programı ve kabine listesi Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’ya sunulurken, bugün kabine üyeleri yemin edecek, ardından parlamentoda güven oylaması yapılacak.
Başbakan olmayı planlayarak erken seçim isteyen ve yıktığı hükümette Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı olarak görev yapan göçmen karşıtı aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini yeni hükümette görev alamadı. Salvini’nin yerine İçişleri Bakanı olarak eski Milano Valisi Luciana Lamorgese görev alacak. Bir önceki hükümette Başbakan Yardımcılığı ve İktisadi Gelişim Bakanlığı görevlerini yürüten M5S lideri Luigi di Maio ise yeni hükümetin Dışişleri Bakanı oldu. Yeni hükümette, 10 bakanlık parlamentoda en çok sandalyesi bulunan düzen karşıtı 5 Yıldız Hareketi’nin, 9 bakanlık merkez soldan Demokratik Parti’nin, 1 bakanlık da sol görüşlü Özgürler ve Eşitler Partisi’nin oldu. İttifaktaki partilerin renklerinden ötürü ‘sarı-kırmızı koalisyon’ olarak adlandırılan yeni hükümette 7 kadın bakan görev yapacak.
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