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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
05.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İtalya’da sarı kırmızı dönem

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İtalya’da sarı kırmızı dönem

İtalya’da Başbakan Giuseppe Conte’nin istifasının ardından başlayan hükümet krizi aşıldı ve yine Conte liderliğinde yeni hükümet kuruldu. Dün hükümet programı ve kabine listesi Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’ya sunulurken, bugün kabine üyeleri yemin edecek, ardından parlamentoda güven oylaması yapılacak.

Başbakan olmayı planlayarak erken seçim isteyen ve yıktığı hükümette Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı olarak görev yapan göçmen karşıtı aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini yeni hükümette görev alamadı. Salvini’nin yerine İçişleri Bakanı olarak eski Milano Valisi Luciana Lamorgese görev alacak. Bir önceki hükümette Başbakan Yardımcılığı ve İktisadi Gelişim Bakanlığı görevlerini yürüten M5S lideri Luigi di Maio ise yeni hükümetin Dışişleri Bakanı oldu. Yeni hükümette, 10 bakanlık parlamentoda en çok sandalyesi bulunan düzen karşıtı 5 Yıldız Hareketi’nin, 9 bakanlık merkez soldan Demokratik Parti’nin, 1 bakanlık da sol görüşlü Özgürler ve Eşitler Partisi’nin oldu. İttifaktaki partilerin renklerinden ötürü ‘sarı-kırmızı koalisyon’ olarak adlandırılan yeni hükümette 7 kadın bakan görev yapacak.

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