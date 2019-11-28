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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe
28.11.2019 - 15:56, Son Güncelleme:

İtalya'da milletvekili mecliste izleyici sıralarındaki sevgilisine evlenme teklifi etti

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İtalya'da milletvekili mecliste izleyici sıralarındaki sevgilisine evlenme teklifi etti

İtalya Temsilciler Meclisi'nde bugünkü oturumda söz alan milletvekili Flavio Di Muro, sevgilisine evlenme teklifi etti. Kamera görüntülerinde Di Muro'nun Elisa isimli sevgilisinin ne yanıt verdiği anlaşılmadı. Ancak İtalyan basını, Di Muro'nun teklifine olumlu yanıt aldığını yazdı.

Muhalefet partisi Lig'in milletvekillerinden Flavio Di Muro, deprem sonrası yeniden inşa çalışmalarının görüşüldüğü oturumda söz aldı.

Di Muro, konuşmasının sonunda "Bugün benim için diğer günlerden farklı, özel bir gün" dedi ve bir yüzük kutusu çıkardı.

Milletvekili, "Sayın Meclis Başkanı, izninizle size değil, seyirci sıralarına sesleniyorum: Elisa, benimle evlenir misin?" diyerek seyirciler arasında olduğu anlaşılan sevgilisine evlenme teklifi etti.

MECLİS BAŞKANI: UYGUNSUZ

Yanındaki diğer milletvekilleri Flavio Di Muro'yu alkışlar ve kucaklamalarla tebrik ederken, Meclis Başkanı Roberto Fico'dan tepki geldi.

Tebrik ve alkışlamaların uzaması üzerine, 5 Yıldız Hareketi'nden Fico, "Sayın milletvekili Di Muro, her şeyi anlarım ama meclis konuşmasını böyle bir amaçla kullanmak bana çok uygunsuz geldi" dedi.

Ardından söz alan Demokratik Parti Milletvekili Stefania Pezzopane ise tebriklere katılarak meclis çalışmalarına "aşk damgası" vurulmasından memnuniyetini dile getirdi. Pezzopane "Müstakbel eşleri tebrik ederim. Aşk birleştirir" dedi.

Sosyal medyada ise Lig milletvekilinin, deprem bölgelerinin ciddi sorunlarının konuşulması gereken meclis oturumuna özel hayatını taşımasına eleştiriler geldi.

Di Muro etiketi Twitter'da en çok konuşulan başlıklar arasına girdi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Di Muro'nun jestinin kurumlara saygı ilkesine ters düştüğünü, İtalya Temsilciler Meclisi'nin bir televizyon şovuna dönüştürüldüğünü savundu.

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