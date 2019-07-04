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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
04.07.2019 - 12:31, Son Güncelleme:

İtalya'da mafyaya karşı operasyon

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İtalya'da mafyaya karşı operasyon

İtalya'nın kuzeyindeki Milano-Malpensa Havaalanı'nda, ticari alanlarda ve otoparkların işletmesinde ortaya çıkartılan mafya bağlantılarıyla ilgili 34 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Milano Mafya ile Mücadele Savcılığının talimatıyla 8 kentte toplam 400 jandarmanın katılımıyla operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.     

Buna göre İtalya'nın Calabria bölgesi merkezli 'Ndrangheta mafyasının 32'si İtalyan, biri Fas ve biri Romanyalı olmak üzere 34 üyesi tutuklandı.     

Tutuklananlardan 27'si cezaevine gönderilirken, 7'si için de ev hapsi kararı verildi.     

TUTUKLANANLAR ARASINDA BİR POLİTİKACI DA VAR     

İtalya resmi haber ajansı ANSA, son yıllardaki faaliyetleriyle ülkenin en büyük mafya grubu olarak gösterilen 'Ndranghetta'ya önemli darbe vurulan operasyonda, Malpensa Havaalanı çevresindeki 2 özel otoparka da el konulduğunu yazdı.     

Soruşturmanın 2017'de başlatıldığı ve tutuklananlar arasında belediye meclis üyesi bir politikacının da bulunduğu bilgisi paylaşıldı.     

Diğer yandan İtalyan jandarmasının başkent Roma'da dün gerçekleştirdiği operasyonda ise 'Ndranghetta mafyasına ait olduğu belirtilen ve toplam değeri 120 milyon avronun üzerinde 170 kadar taşınmaz mal ile gayrimenkule haciz konulmuştu.     

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