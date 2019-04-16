İtalya’da kan donduran dolandırıcılık

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleriİtalya’da kan donduran dolandırıcılık
GeriDünya İtalya’da kan donduran dolandırıcılık
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: AP
16.04.2019 - 09:30, Son Güncelleme:

İtalya’da kan donduran dolandırıcılık

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İtalya’da kan donduran dolandırıcılık

İtalya'da kolluk kuvvetleri, insanların kemiklerini doktor kontrolünde kırdıktan sonra araba kazası numarası geçirdiklerini söyleyerek sigorta şirketlerinden milyonlarca euro tazminat almakla suçlanan 34 kişiyi gözaltına aldı.

Sicilya adasındaki Palermo kentinde bir operasyon düzenleyen polisler, bunun ilk olarak dolandırıcılığa dahil olan bir kişinin ölümü üzerine fark edildiğini açıkladı.

Ağustos ayında da benzer dolandırıcılıklar yapan 11 kişi gözaltına alınmıştı.

Polis teşkilatının yaptığı açıklamaya göre suç örgütleri bu yöntemde kullanmak için özellikle uyuşturucu bağımlıları, alkolikler, akli dengesi yerinde olmayanlar ve maddi açıdan yardıma muhtaç insanları hedef aldı.

50'den fazla kişinin apartmanlarda veya depolarda ayarlanan mekanlara götürülerek anestezi verildikten sonra büyük taşlarla kol veya ayaklarının kırıldığı açıklandı.

Sahte trafik kazaları için ise özellikle kameraların olmadığı yerler tespit edildi.

Çete üyeleri ayakları kırılan kişileri yakınlarıymış gibi hastaneye götürdü.

Bir vakada ise mağdurun ayağının bir gemide merdivenden düşme sonucu kırıldığı öne sürüldü.

Suç örgütlerinin sigortalardan binlerce euro alırken mağdurlara birkaç yüz euro ödediği belirtiliyor.

Gözaltına alınanlar arasında sahte rapor düzenleyen doktorlar, fizyoterapistler ve sigorta başvurularını yapan bir avukat da bulunuyor.

Yerel basına göre çeteler bu yöntemle yılda 2 milyon eurodan daha fazla gelir elde ediyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Notre Dame Katedrali'ndeki yangın 8,5 saat sonra söndürüldü

Mescid-i Aksa'da yangın çıktı

Macron: Savaş tam olarak kazanılmasa da en kötüsü yaşanmadı

Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD'ye tepki!