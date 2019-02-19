İtalya'da 'Bir kadın futbol taktiği konuşunca midem kalkıyor' diyen yorumcuya öfke

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleriİtalya'da 'Bir kadın futbol taktiği konuşunca midem kalkıyor' diyen yorumcuya öfke
GeriDünya İtalya'da 'Bir kadın futbol taktiği konuşunca midem kalkıyor' diyen yorumcuya öfke
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
BBC Türkçe
19.02.2019 - 20:21, Son Güncelleme:

İtalya'da 'Bir kadın futbol taktiği konuşunca midem kalkıyor' diyen yorumcuya öfke

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İtalya'da 'Bir kadın futbol taktiği konuşunca midem kalkıyor' diyen yorumcuya öfke
Danimarka Kadın Milli Takımı

İtalya'da futbol yorumculuğu yapan ve 1982 Dünya Kupası'nı kazanan kadroda bulunan Fulvio Collovati'nin "kadınların futbol taktiğinden anlamadığı" şeklindeki sözleri futbol dünyasında cinsiyetçilik tartışması başlattı.

İtalyada Bir kadın futbol taktiği konuşunca midem kalkıyor diyen yorumcuya öfke

Devlet televizyonu Rai'nin 2. kanalında yayınlanan bir futbol programına katılan Collovati, stadyumdan yayına bağlanan gazeteci, eski hakem ve aynı zamanda futbolcu Federico Peluso'nun eşi olan Sara Piccinini'nin ardından söze girerek şunları söyledi:

"Futbolcu eşi de olsa bir kadının taktik konuştuğunu duyunca midem kalkıyor. Maçtan bahsedip, nasıl gittiğini falan söyleyebilirsin ama taktik konuşamazsın, çünkü kadınlar bundan erkekler kadar anlamaz. Yapacak bir şey yok."

61 yaşındaki Collovati'nin bu sözleri üzerine Sara Piccinini, "Futbol hakemi olarak da tecrübem var" hatırlatmasında bulundu.

Bu sırada programın sunucuları da devreye girdi ve Collovati'ye cinsiyetçilik ve şovenistlik yaptığını söyleyerek tepki gösterdi.

Stüdyodaki diğer konukların da tepki göstererek kadın futbolcular da olduğunu hatırlatması üzerine de Collovati, "Kadın futbolcular biraz anlıyor ama yüzde yüz değil" dedi. Collovati "Benim karım benimle taktik konuşmaya asla cüret etmedi" diye de ekledi.

'İLKEL KAFA YAPISI'

Collovati'nin bu sözleri başta kadın sporcular olmak üzere sosyal medya ve siyaset dünyasından da tepki çekti.

İtalya Kadın Milli Takımı Teknik Direktörü Milena Bertolini, Collovati'nin sözlerinin "ilkel bir kafa yapısını" gösterdiğini söyledi.

Eski futbolcu ve Milan'ın kadın futbol takımının teknik direktörü Carolina Morace de "Benim de bazı yorumcuları duyunca midem kalkıyor" diye tepki gösterdi.

UEFA'nın FIFA Konseyi üyesi Evelina Christillin de bu sözlerin "eski bir klişeden ibaret olduğunu" belirtti ve "Evde kızım ve ben futbolla ilgili her şeyi biliyoruz, kocamsa hiçbir şey anlamıyor" diye karşılık verdi.

'FUTBOL CİNSİYETÇİ Mİ?'

Haydi İtalya Partisi milletvekili ve Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Mara Carfagna da sosyal medyada yaptığı yorumda devlet kanalı Rai'nin kamu hizmeti vermesi gerektiğini hatırlatarak "Gelecek hafta da kadınların park etmeyi bilmemesi üzerine program yaparlar" diye eleştiride bulundu.

Collovati vakası üzerine İtalyan basınında bugün, futbolda cinsiyetçilik tartışması yer aldı. La Gazzetta dello Sport gazetesi tam sayfadan verdiği haberde "Futbol cinsiyetçi mi?" başlığını kullandı.

RAİ'DEN UZAKLAŞTIRILABİLİR

İtalyan basını tepkiler nedeniyle Rai yönetiminin, sıklıkla yayınlara katılan Collovati'yi uzaklaştırmayı değerlendirdiğini yazdı.

La Repubblica gazetesinin sorularını yanıtlayan Sara Piccinini de, Collovati'nin tartışma yaratan sözlerini duyunca neler hissettiği sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Kendi kendime 'Gerçekten bunları söylüyor mu?' diye sordum, inanamadım."

Collovati ise tepkiler üzerine Twitter üzerinden özür diledi. "Yayında söylediğim cümleler kadınların hassasiyetini incittiyse özür dilerim" diyen Collovati, "Beni tanıyanlar kadın dünyasına ne kadar saygılı olduğumu bilir" diye de ekledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

ABD'den dikkat çeken Irak çıkışı

Sarı yelekliler rafineriye girişi engelledi

Lavrov'dan çok önemli Soçi Zirvesi açıklaması

ABD Büyükelçiliği'nden Uygur Türkleri mesajı