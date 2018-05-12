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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBCTürkçe
12.05.2018 - 19:27, Son Güncelleme:

İtalya bunu konuşuyor: Berlusconi'ye güzel haber

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İtalya bunu konuşuyor: Berlusconi'ye güzel haber

İtalya'nın eski başbakanı Silvio Berlusconi'ye getirilen siyaset yasağı kaldırıldı.

İtalya bunu konuşuyor: Berlusconiye güzel haber

Berlusconi, 2013 yılında vergi dolandırıcılığından hüküm giyince siyasetten men edilmişti. Bu kararın üzerinde Berlusconi Senato'dan azledilmiş ve geçen Mart ayında yapılan genel seçimlerde aday olamamıştı.

Corriere della Sera gazetesi ise bu sabah verdiği haberde, Berlusconi hakkındaki siyaset yasağı kararının Milano'daki Gözetim Mahkemesi tarafından kaldırıldığını duyurdu.

Berlusconi hakkındaki siyaset yasağı süresinin 2019'da dolması bekleniyordu. Milano Gözetim Mahkemesi ise eski başbakanın rehabilitasyon sürecini tamamladığına hükmederek yasağı kaldırdı.

Mahkeme kararı henüz resmi olarak açıklanmasa da haber İtalyan siyaset dünyasında büyük ses getirdi. İtalya'da şimdi, Berlusconi'nin siyasete "yasaksız" olarak dönmesinin olası etkileri tartışılıyor.

YENİDEN SEÇİM OLUR MU?

81 yaşındaki Berlusconi 4 Mart seçimlerinde aday olamasa da, partisi Haydi İtalya'nın liderliğini sürdürmüş ve aktif bir kampanya yürütmüştü.

4 Mart seçimlerinde hiçbir parti ya da ittifak çoğunluğu elde edememiş, bu yüzden koalisyon çalışmaları başlatılmıştı.

Seçimlerde en çok oyu alan sağ ittifak (Lig-Haydi İtalya-İtalya'nın Kardeşleri) ile tek başına en çok oyu alan parti olan 5 Yıldız Hareketi arasındaki koalisyon görüşmeleri Berlusconi nedeniyle tıkanmıştı.

Berlusconi ve 5 Yıldız Hareketi lideri Luigi Di Maio karşılıklı olarak birbirlerine veto koyuyordu.

Ancak hükümet krizinin aşılamaması üzerine Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, geçen Pazartesi günü "tarafsız" bir hükümet kurulması çağrısı yapınca buna itiraz eden 5 Yıldız Hareketi ile Lig tekrar koalisyon çalışmalarına başlamıştı.

Berlusconi de sonunda geçen Çarşamba günü 5 Yıldız'a yönelik vetosunu kaldırmış ve koalisyon çalışmalarına engel olmayacağını açıklamıştı.

Eğer bu koalisyon görüşmelerinden de sonuç alınamaz ve yeniden seçimlere gidilirse siyaset yasağının kalkması üzerine Berlusconi de adaylığını koyabilecek.

Erken seçime gidilmese bile, mevcut parlamentodan bir üyenin geri çekilmesi halinde Berlusconi'nin bu sandalye için aday olabileceği de belirtiliyor.

'MİLYONLARCA SEÇMENE TEMSİL HAKKININ İADESİ'

Siyaset dünyasından yapılan ilk yorumlarda siyaset yasağının kaldırılmasının hükümet kurma görüşmelerini etkilemeyeceği belirtildi.

5 Yıldız lideri Luigi Di Maio, "Hükümet görüşmeleri açısından değişen bir şey yok. Bu haberi not ediyoruz ama benim düşüncem değişmez" dedi.

Berlusconi'nin müttefikleri Lig lideri Matteo Salvini ile İtalya'nın Kardeşleri lideri Giorgia Meloni'den tebrik mesajları geldi.

Meloni, siyaset yasağının kaldırılmasının "milyonlarca seçmene tam temsil hakkının iadesi" anlamına geldiğini söyledi ve "Haydi İtalya liderine tebriklerimi iletiyorum" diye konuştu.

Salvini de "Berlusconi'nin yeniden aday olabilmesi güzel bir haber, bundan gerçekten mutluyum, özellikle de demokrasi adına" dedi.

İtalya bunu konuşuyor: Berlusconiye güzel haber

 

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