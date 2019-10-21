İsviçre'de geçici seçim sonuçları açıklandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleriİsviçre'de geçici seçim sonuçları açıklandı
GeriDünya İsviçre'de geçici seçim sonuçları açıklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA - Fotoğraf: AP
21.10.2019 - 16:44, Son Güncelleme:

İsviçre'de geçici seçim sonuçları açıklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İsviçre'de geçici seçim sonuçları açıklandı

İsviçre'de dün yapılan genel seçimde 3,8 puan kaybetmesine rağmen, İsviçre Halk Partisi (SVP) yüzde 25,6 oy ile yeniden birinci parti olurken, seçimlerde en büyük sıçramayı "Yeşiller" yaptı.

Halkın, 246 milletvekili ve senatörü belirlemek için sandık başına gittiği İsviçre'de, geçici seçim sonuçları açıklandı.

Buna göre, 2015'te yüzde 29,4 oy oranıyla 200 kişilik Federal Meclis'te 65 milletvekili kazanan SVP, dünkü seçimlerde yüzde 25,6'ya düşerek 54 milletvekili çıkarabildi.

Christian Levrat'ın başkanlığı yaptığı Sosyal Demokrat Parti de (SP) seçimlerde 2,3 puan oy kaybetmesine rağmen ikinci sıradaki yerini korudu. 2015'te yüzde 18,8 oyla parlamentoda 43 koltuk kazanan SP, bu seçimlerde yüzde 16,5'e gerileyerek 39 milletvekili çıkardı.

Üçüncü sıradaki Liberal Demokrat Partinin (FDP) oyları ise yüzde 16,4'ten 15,5'e, milletvekili sayısı da 33'ten 29'a düştü.

"YEŞİLLER" BAŞARISI

Seçimlerde en büyük sürprizi ise İsviçre Yeşiller Partisi ile Liberal Yeşiller Partisi yaptı.

2015'te yüzde 7,1 oy alan Yeşiller Partisi oyunu yüzde 13'e çıkarmayı başardı. Yeşiller'in milletvekili sayısı da 11'den 28'e yükseldi.

Bir önceki seçimlerde yüzde 11,6 ile dördüncü sırada çıkan Hristiyan Demokrat Parti (CVP) ise bu kez oylarını yüzde 11,8'e yükseltmesine rağmen Yeşiller'in ardından beşinci parti oldu. CVP'nin Federal Meclis'teki sandalye sayısı da 27'den 26'ya düştü. Böylelikle Yeşiller Partisi 171 yıllık tarihinde ilk kez CVP'yi geçmiş oldu.

Bir önceki seçimlerde yüzde 4,6 oy ile 7 milletvekili çıkaran Liberal Yeşiller Partisi de bu seçimde oylarını yüzde 7,6'ya, milletvekili sayısını da 16'ya çıkararak seçimlerden zaferle ayrılan diğer bir parti oldu.

Böylelikle Yeşiller ve Liberal Yeşiller toplam oylarını yüzde 20'nin üzerine milletvekili sayılarını da 44'e yükselterek İsviçre tarihinin en büyük seçim başarısına imza attılar.

Muhafazakar Demokratik Parti yüzde 2,4 oy oranıyla 3, Evanjelik Halk Partisi yüzde 2,2 ile 3, Ticino Ligi yüzde 0,8 ve İsviçre İşçi Partisi de yüzde 0,6 ile birer milletvekilliği kazandı.

KADIN MİLLETVEKİLİ SAYISI ARTTI

Bu arada dün yapılan seçimde 14 yeni kadın vekilin parlamentoya girmesiyle İsviçre'deki kadın milletvekili sayısı 77'ye yükseldi.

Seçimlerde 4 bin 651 aday yarıştı. En yüksek oyu SVP Başkanı Albert Rösti aldı. Başkent Bern'den aday olan Rösti, 128 bin 252 oy aldı.

Öte yandan, yaklaşık 5,4 milyon seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu İsviçre'de, beklenenin aksine seçimlere katılım oranı yüzde 45 civarında gerçekleşti. Seçim öncesi yapılan tahminlerde katılım oranının 1975'ten bu yana ilk kez yüzde 50'yi geçeceği tahminleri yapılıyordu.
Resmi sonuçların hafta içinde açıklanması bekleniyor.

SEÇİM SİSTEMİ KARIŞIK

Nüfusu 8,4 milyon olan İsviçre, karmaşık siyasi yapısı ve seçim sistemi nedeniyle 50 yıldan uzun süredir koalisyon hükümetlerince yönetiliyor. Federal hükümet, parlamento tarafından seçilen 7 bakandan oluşuyor.

İsviçre Konfederasyon Başkanları ise parlamento tarafından 7 kişilik kabine içinden seçiliyor ve bir yıl görev yapıyor.

Resmi adı "İsviçre Konfederasyonu" olan İsviçre'nin temelini oluşturan konfederasyon, 13. yüzyılın sonunda kuruldu ve 1499'dan beri bağımsızlığını koruyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
Bakan Akar: Meşru müdafaa hakkımız daima geçerlidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 120 saat için kritik mesaj
İsviçre'de geçici seçim sonuçları açıklandı
Rusya Suriye'de terör tehdidinin önlenmesi için adım atılmasından yana