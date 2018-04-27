‘İstismar’ öfkesi
İSPANYA’da tecavüzle suçlanan 5 kişinin mahkeme tarafından daha az cezası olan ‘cinsel istismar’dan suçlu bulunması sonrası birçok kentte binlerce kişi gösteri düzenledi.
BBC Türkçe’nin haberine göre çoğu kadın öfkeli göstericiler, başkent Madrid’de ve diğer şehirlerde “Utanç verici!”, “Hayır, Hayır demektir” şeklinde sloganlar attı.
Madrid’de polis bir süre göstericilerin parlamento binasına yürümelerini engellemeye çalıştı.
Kararın alındığı Pamplona kentindeki mahkeme binasının önünde de geniş çaplı gösteriler düzenlendi.
Kadın dernekleri, suçlu bulunanlara verilen 9 yıl hapis cezasını yeterli bulmadıklarını ve kararı temyize götüreceklerini açıkladı.
Savcılar, 5 kişi hakkında 20 yıldan fazla hapis cezaları talep etmişti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle