İstifası kabul edildi
Irak’ta dün üçüncü ayına giren gösteriler nedeniyle görevi bırakma kararı alan Başbakan Adil Abdulmehdi’nin istifası Irak Meclisi tarafından kabul edildi.
Meclis Başkanı Muhammed el Halbusi, Cumhurbaşkanı Berhem Salih’e anayasaya göre yeni başbakanı tayin etmesi için yazı göndereceklerini söyledi. Irak Anayasası’na göre cumhurbaşkanı, yeni bir başbakanın seçilmesi için meclise 15 gün süre verecek. Seçilen isim daha sonra cumhurbaşkanının onayına sunulacak.
ABD’nin Irak işgalinin ardından ülkenin 5’inci başbakanı olarak Ekim 2018’de göreve başlayan Adil Abdulmehdi, 29 Kasım’da gösteriler nedeniyle istifasını sunmak zorunda kalmıştı. Ülkede protestolar sırasında en az 420 kişi öldü, 15 binden fazla kişi yaralandı.
Öte yandan göstericiler, ülkenin güneyinde yer alan Kadisiye vilayetindeki valilik binasına girdi ve vilayeti diğer kentlere bağlayan yolları trafiğe kapattı.
POLİSE İDAM CEZASI
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, göstericiler valilik binasının girişini beton barikatlarla kapattı ve üzerine “Halkın emriyle kapatıldı” yazılı döviz astı. Bu arada ülkede yüzlerce kişinin öldüğü gösterilerde eylemcilere sert müdahale edilen güvenlik güçlerine yönelik ilk kez ceza verildi. Irak’ta Kut Ceza Mahkemesi bir emniyet amirini ölüm cezasına mahkûm etti. Mahkeme, bir başka polise ise 7 yıl hapis cezası verdi. Polislerin 2 Kasım’da Nasıriye kentinde 7 eylemcinin ölümünde rol oynadığı belirtiliyor.
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