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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
02.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İstifası kabul edildi

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İstifası kabul edildi

Irak’ta dün üçüncü ayına giren gösteriler nedeniyle görevi bırakma kararı alan Başbakan Adil Abdulmehdi’nin istifası Irak Meclisi tarafından kabul edildi.

Meclis Başkanı Muhammed el Halbusi, Cumhurbaşkanı Berhem Salih’e anayasaya göre yeni başbakanı tayin etmesi için yazı göndereceklerini söyledi. Irak Anayasası’na göre cumhurbaşkanı, yeni bir başbakanın seçilmesi için meclise 15 gün süre verecek. Seçilen isim daha sonra cumhurbaşkanının onayına sunulacak.

ABD’nin Irak işgalinin ardından ülkenin 5’inci başbakanı olarak Ekim 2018’de göreve başlayan Adil Abdulmehdi, 29 Kasım’da gösteriler nedeniyle istifasını sunmak zorunda kalmıştı. Ülkede protestolar sırasında en az 420 kişi öldü, 15 binden fazla kişi yaralandı.

Öte yandan göstericiler, ülkenin güneyinde yer alan Kadisiye vilayetindeki valilik binasına girdi ve vilayeti diğer kentlere bağlayan yolları trafiğe kapattı.

POLİSE İDAM CEZASI

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, göstericiler valilik binasının girişini beton barikatlarla kapattı ve üzerine “Halkın emriyle kapatıldı” yazılı döviz astı. Bu arada ülkede yüzlerce kişinin öldüğü gösterilerde eylemcilere sert müdahale edilen güvenlik güçlerine yönelik ilk kez ceza verildi. Irak’ta Kut Ceza Mahkemesi bir emniyet amirini ölüm cezasına mahkûm etti. Mahkeme, bir başka polise ise 7 yıl hapis cezası verdi. Polislerin 2 Kasım’da Nasıriye kentinde 7 eylemcinin ölümünde rol oynadığı belirtiliyor.

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