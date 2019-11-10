İşte Suriye’de ABD’nin son hali
Barış Pınarı harekâtı sonrası ABD’nin Suriye’deki askeri varlığının sayısı ve düzeni değişti. ABD askeri harekâtla birlikte çekildiği 16 noktadan 6’sına geri döndü. ABD güçleri halen 12 noktada konuşlu.
ABD Başkanı Donald Trump’ın, Barış Pınarı harekâtının 9 Ekim’de başlatılmasından sonra, bu ayın başında aldığı Suriye’nin doğusundaki petrol bölgelerinde kalma kararının ardından 2015’ten bu yana bu ülkede konuşlu Amerikan askeri birliklerinin konumları değişikliğe uğradı. Anadolu Ajansı (AA) Suriye’de Amerikan askeri varlığının son durumunu detaylı bir harita ile ele aldı.
PETROL SAHALARI
Buna göre Türkiye’nin terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı harekâtı öncesi ABD ordusunun kara güçleri, Suriye’de askeri nokta olarak kullandığı toplam 22 noktada varlık gösteriyordu. Buralarda 2 bin civarında askeri personel bulunduran ABD, Haseke vilayetinde 5, Deyrizor vilayetinde 4, Rakka vilayetinde 5, Aynularab (Kobani) kentinde 5, Menbiç (Münbiç) kentinde ise 3 noktada konuşlanmıştı.
AA’nın sahadaki muhabir ve yerel kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, Barış Pınarı devam ettiği sırada ABD güçleri Menbiç ilçesinden başlayarak, Aynularab, Rakka, Haseke’deki üs ve askeri toplam 16 noktadan çekildi. Rakka, Menbiç ve Aynularab’daki tüm üs ve askeri noktalardan çekilen ABD askerleri, petrol zengini Deyrizor’dan çekilmezken, Haseke’de petrol sahalarındaki üslerini de boşaltmadı.
MENBİÇ’E DÖNÜŞ OLMADI
Harekâtın durmasıyla eş zamanlı olarak ABD askerleri, harekât sırasında boşaltılan askeri üs ve noktalardan 6’sına geri döndü. ABD askerleri, Haseke ilinde terk ettiği tüm üs ve askeri noktaları ve Aynularab’ın güneyinde M4 karayolu üzerindeki Sırrin üssünde yeniden konuşlandı. Ancak Sırrin’deki durumun belirsiz olduğu, ABD askerlerinin büyük kısmının çekildiği, kalan kısmının da çekilmesinin beklendiği öğrenildi. Rakka vilayetinde Cezre’deki askeri noktasına tekrar yerleşen ABD, inşası kısa süre önce tamamlanan Şeker Fabrikası üssünün korunması için az sayıda asker gönderdi. Menbiç ilçesine ise hiç dönüş olmadı.
BRADLEY ZIRHLI ARAÇLARI
AA, 4 Kasım tarihinde ABD’nin, Deyrizor vilayetinde iki yeni üs kurmak için çalışma başlattığını duyurmuştu. ABD bu bölgelere ayrıca 250-300 ek askeri personel, zırhlı araçlar, ağır silah ve mühimmat da sevk etmişti. ABD ordusu, Suriye’de terör örgütü YPG/PKK’nın ele geçirdiği petrol sahalarında devriyelerini sürdürüyor. Ayrıca ABD bu süreçte Suriye’ye ilk kez Bradley tipi paletli ve daha ağır zırhlı araçlar da konuşlandırdı. ABD’nin Ürdün sınırındaki Tanf kenti dahil Suriye’de yaklaşık bin askerinin olduğu tahmin ediliyor.
BİLGİ NOTU
ABD, Suriye’de 2011’de başlayan iç savaşa ilk kez terör örgütü DEAŞ’a yönelik hava saldırılarıyla Eylül 2014’te dahil olmuştu.
PETROL GELİRİ YPG’YE
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman perşembe günü yaptığı açıklamada ABD’nin Suriye’de kontrol ettiği petrol sahalarının gelirinin terör örgütü YPG/PKK’nın ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) gittiğini söylemişti. Uluslararası arenada petrol sahalarının meşru yönetime ait olduğunun anımsatılarak, ABD’nin bölgedeki petrol sahalarını hangi hukuki dayanağa göre elinde tuttuğunun sorulması üzerine Hoffman, “Bizim kendimizi savunma hakkımız var, herkes bizim nerede olduğumuzu biliyor” demekle yetindi.
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