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Dünya
DHA
Haber Giriş: 30.01.2020 - 13:08,Son Güncelleme:/

İşte Güneş yüzeyinin en net fotoğrafı!

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İşte Güneş yüzeyinin en net fotoğrafı!

ABD’nin Virginia eyaleti merkezli Federal Araştırma Kurumu Ulusal Bilim Vakfı (NSF), Güneş’in yüzeyinin en net fotoğrafını yayınladı.

NSF’nin resmi internet sitesinde yayınlanan 36 bin 500 kilometrekare alanı kapsayan fotoğraf, Güneş yüzeyine ait bugüne kadar çekilmiş en net fotoğraf olma özelliğini taşıyor.

İşte Güneş yüzeyinin en net fotoğrafı

Fotoğrafın çekiminde kullanılan Inouye Solar adlı teleskopun 4 metrelik bir aynaya sahip olduğu ve dünyanın en büyük solar teleskobu olduğu belirtildi.

İşte Güneş yüzeyinin en net fotoğrafı

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