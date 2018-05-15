İsrailli büyükelçiden skandal yorum! Belçika Başbakanı: 'Şoke oldum'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleriİsrailli büyükelçiden skandal yorum! Belçika Başbakanı: 'Şoke oldum'
GeriDünya İsrailli büyükelçiden skandal yorum! Belçika Başbakanı: 'Şoke oldum'
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    3
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
15.05.2018 - 15:48, Son Güncelleme:

İsrailli büyükelçiden skandal yorum! Belçika Başbakanı: 'Şoke oldum'

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    3
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
İsrailli büyükelçiden skandal yorum! Belçika Başbakanı: 'Şoke oldum'

İsrail'in Belçika Büyükelçisi Simona Frankel, Gazze Şeridi’nde ülkesinin güvenlik birimleri tarafından yapılan katliamda aralarında çocukların da bulunduğu hayatını kaybedenlerin tamamını 'terörist' olarak niteledi. Büyükelçinin İsrail katliamları konusunda yaptığı açıklamaya Belçika Başbakanı Charles Michel’den çok sert tepki geldi. Öte yandan, Belçika'nın İsrailli büyükelçiyi dışişleri bakanlığına çağırdığı aktarıldı.

Belçika’da bir radyo programına katılan Frankel, dünyanın kınadığı katliam hakkında “Tüm insanların can kaybı için üzülüyorum, sınırı geçmeye çalışan 55 terörist için bile” ifadelerini kullandı.

Frankel, muhabirin saldırıda çocukların da hayatını kaybettiğini hatırlatması ve onların da terörist olup olmadığını sorması üzerine, ölümlerden Hamas’ın sorumlu olduğunu savunarak, “Erkek kardeşlerini, kız kardeşlerini, erkekleri, kadınları, çocukları medyatik bir savaşta kurban etmeye karar verdiler. Biz sadece vatandaşlarımızı korumak istiyoruz. Taziyelerden ziyade eleştirileri tercih ediyoruz” diye konuştu.

Uluslararası toplumdan gelen ‘orantısız güç’ suçlamasına da karşı çıkan Frankel, “Orantısız kelimesini anlamıyorum. Orantılı olması için İsraillilerin de mi ölmesi gerekiyor?” dedi.

İsrailli büyükelçiden skandal yorum Belçika Başbakanı: Şoke oldum

BELÇİKA BAŞBAKANI: ŞOKE OLDUM 

Frankel’in açıklamalarına en sert tepkilerden biri Michel’den geldi. Michel, İsrail Büyükelçisi’nin açıklamaları için, “Şoke oldum” dedi.

“Uluslararası bir soruşturma talep ediyoruz. Uluslararası planda cezasızlık söz konusu olamaz”
Belçika Başbakanı Charles Michel

Gazze Şeridi’ndeki can kayıplarının kabul edilemez olduğunu belirten Michel, “Uluslararası bir soruşturma talep ediyoruz. Uluslararası planda cezasızlık söz konusu olamaz. İsrail’in güvenlik hakkını savunmak için hep İsrail’in yanında olduk ancak trajedilerle sonuçlanan orantısız şiddete izin verilmesi kabul edilemez” diye konuştu.

Michel, “Bir yanda dram yaşanırken, aileler yas içindeyken, masum çocuklar mevcut durumun kurbanı olurken” diğer yanda gülücüklerle açılış yapılmasını eleştirerek, İsrail’in birinci ekonomik ortağı olan Avrupa’nın daha fazla mobilize olması gereği üzerinde durdu.

Belçika Başbakanı, iki devletli çözüme desteğini yinelerken İsrail ve ABD’nin yaklaşımını da eleştirerek bunun daha az güvenlik daha fazla şiddet sonucunu doğurduğunu söyledi.

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (15.05.2018)
daha fazla video için
Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    3
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Geleceğin teknolojisi elektrikli otomobiller hakkında ne kadar bilgilisiniz?

Fransa'dan son dakika açıklaması! 'Savaş çıkabilir'

Son dakika! İsrail askeri yine saldırdı... Yaralılar var

SPONSORLU

Şehrin merkezinde mutlu bir gün geçirmenin yolları