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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
12.05.2019 - 17:41, Son Güncelleme:

İsrail'in mart ve nisan bilançosu: 905 gözaltı

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İsrail'in mart ve nisan bilançosu: 905 gözaltı

İsrail güçleri, mart ve nisanda işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te düzenlediği operasyonlarla aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu 905 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti, Filistin Esirler Cemiyeti ve Damir İnsan Hakları Kurumu tarafından hazırlanan ortak rapora göre, mart ve nisan aylarında 133'ü çocuk, 23'ü kadın 905 Filistinli İsrail güçlerince gözaltına alındı.

İsrail'in ayrıca herhangi bir suç isnadında bulunmaksızın mart ve nisanda 112 Filistinliyi "idari tutukluluk" gerekçesiyle gözaltına aldığı kaydedildi.

Raporda, halihazırda İsrail hapishanelerinde tutulan 5 bin 700 Filistinliden 250'sinin çocuk, 45'inin kadın olduğu belirtildi. Filistinli tutuklulardan 500'ünün de idari tutuklu olarak hapishanelerde bulunduğu aktarıldı.

Öte yandan, İsrail askerlerinin güneydeki Necef (Negev) Çölü'nde bulunan cezaevine mart ayında düzenlediği baskının ardından Filistinli tutuklulara yönelik saldırı ve kötü muamelenin artığına işaret edildi.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

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