İsrail'e giriş izni verilmeyen aktivist: Tekrar girmeye çalışacağım
İsrail vizesi olmasına rağmen İsrail'in politikalarını açık bir şekilde eleştirdiği için ülkeye sokulmadığını söyleyen ABD'li Yahudi aktivist Ariel Gold Hürriyet’e konuştu.
Yahudi asıllı ABD vatandaşı aktivist Ariel Elyse Gold'un Filistin topraklarında İsrail işgaline son verilmesi amacıyla kurulan "Boykot, Tecrit, Yaptırımlar (BDS) Hareketi” ne destek verdiği gerekçesiyle İsrail'e girişine izin verilmediği bildirilmişti.
Olayı Facebook hesabından yaptığı açıklamayla duyuran Gold, başkent Tel Aviv'deki Ben Gurion havalananında çektirdiği fotoğrafla birlikte yayımladığı mesajda İsrail'e girişine izin verilmeyerek sınır dışı edildiğini belirtmişti.
Ariel Gold, İsrail'e girişi için gerekli olan öğrenci vizesini Hebrew Üniversitesinde Yahudilik eğitimi almak için edinmişti. Buna karşın, İsrail basındaki haberlere göre, ABD'deki Code Pink adlı sivil toplum kuruluşunun direktör yardımcısı olduğu belirtilen Gold’un öğrenci vizesi ile İsrail'e geldiği ancak daha önce BDS hareketine destek veren Gold'un İsrail'e girişine izin verilmediği ifade edilmişti.
"İSRAİL İZİN VERMEZ AMA DENERİM"
Hürriyet'e konuşan Gold, 'İsrail'e girmeyi yeniden deneyecek misiniz?' sorusuna yanıt olarak, "Bu noktada, eminim ki İsrail ülkeye girmeme izin vermez. Bu konuda açık oldular. Avukatımla beraber, giriş yasağımı kaldırtmak ve bir şekilde girmek için yasal bir yol arıyoruz." dedi.
İsrail'in Filistin konusundaki politikalarını 'toprak hırsızlığı ve işgali' olarak niteleyen Gold, İsrail'e karşı uluslararası toplumun atacağı adımların bulunduğunu söyledi.
Gold, "Uluslararası toplumun kullanabileceği birçok taktik var. Boykot onlardan sadece biri. İsrail’in değişiklik yapması zorunlu kılmak için başvurulabilecek, ekonomik baskı oluşturan, şiddet içermeyen bir yol. ABD sivil hak mücadelesi için başarılı oldu ve Güney Afrika'daki ayrımcılığı sonlandırdı, bu yüzden kullanılması mantıklı olan bir taktik."
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