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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
12.07.2018 - 10:55, Son Güncelleme:

İsrail'e giriş izni verilmeyen aktivist: Tekrar girmeye çalışacağım

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İsrail'e giriş izni verilmeyen aktivist: Tekrar girmeye çalışacağım

İsrail vizesi olmasına rağmen İsrail'in politikalarını açık bir şekilde eleştirdiği için ülkeye sokulmadığını söyleyen ABD'li Yahudi aktivist Ariel Gold Hürriyet’e konuştu.

Yahudi asıllı ABD vatandaşı aktivist Ariel Elyse Gold'un Filistin topraklarında İsrail işgaline son verilmesi amacıyla kurulan "Boykot, Tecrit, Yaptırımlar (BDS) Hareketi” ne destek verdiği gerekçesiyle İsrail'e girişine izin verilmediği bildirilmişti.

Olayı Facebook hesabından yaptığı açıklamayla duyuran Gold, başkent Tel Aviv'deki Ben Gurion havalananında çektirdiği fotoğrafla birlikte yayımladığı mesajda İsrail'e girişine izin verilmeyerek sınır dışı edildiğini belirtmişti.

İsraile giriş izni verilmeyen aktivist: Tekrar girmeye çalışacağım

Ariel Gold, İsrail'e girişi için gerekli olan öğrenci vizesini Hebrew Üniversitesinde Yahudilik eğitimi almak için edinmişti. Buna karşın, İsrail basındaki haberlere göre, ABD'deki Code Pink adlı sivil toplum kuruluşunun direktör yardımcısı olduğu belirtilen Gold’un öğrenci vizesi ile İsrail'e geldiği ancak daha önce BDS hareketine destek veren Gold'un İsrail'e girişine izin verilmediği ifade edilmişti.

"İSRAİL İZİN VERMEZ AMA DENERİM"

Hürriyet'e konuşan Gold, 'İsrail'e girmeyi yeniden deneyecek misiniz?' sorusuna yanıt olarak, "Bu noktada, eminim ki İsrail ülkeye girmeme izin vermez. Bu konuda açık oldular. Avukatımla beraber, giriş yasağımı kaldırtmak ve bir şekilde girmek için yasal bir yol arıyoruz." dedi.

İsrail'in Filistin konusundaki politikalarını 'toprak hırsızlığı ve işgali' olarak niteleyen Gold, İsrail'e karşı uluslararası toplumun atacağı adımların bulunduğunu söyledi.

Gold, "Uluslararası toplumun kullanabileceği birçok taktik var. Boykot onlardan sadece biri. İsrail’in değişiklik yapması zorunlu kılmak için başvurulabilecek, ekonomik baskı oluşturan, şiddet içermeyen bir yol. ABD sivil hak mücadelesi için başarılı oldu ve Güney Afrika'daki ayrımcılığı sonlandırdı, bu yüzden kullanılması mantıklı olan bir taktik."

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