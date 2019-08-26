İsrail’e ait drone Hizbullah’ın elinde
Şam’ı önceki gece bombalayan İsrail’e ait bir İHA Hizbullah’ın yoğun olduğu bölgeye düştü. Olaydan yaklaşık 45 dakika sonra İsrail’e ait ikinci İHA havada infilak etti.
İSRAİL’in önceki gece Suriye’nin başkenti Şam’a düzenlediği hava saldırıları bölgeyi karıştırdı. İsrail ordusuna ait iki insansız hava aracının (İHA) Lübnan’ın başkenti Beyrut yakınlarında düştüğü açıklandı. Şii Hizbullah örgütü, İsrail’e ait İHA’ların birinin düştüğünü, diğerinin ise havada infilak ettiğini açıklarken, İHA’ların açılan ateş sonucu düşürüldüğü iddiasını yalanladı. Lübnan merkezli LBCI’nin haberine göre, ilk olarak İsrail’e ait bir keşif İHA’sı, Beyrut’un güneyinde yer alan Muavvad bölgesine düştü. Söz konusu drone’a ait enkazın Hizbullah mensupları tarafından güvenli bir yere nakledildiği aktarılan haberde, olaydan yaklaşık 45 dakika sonra İsrail’in ikinci bir İHA göndererek aynı yerde patlattığı ifade edildi. Patlayan İHA’nın Hizbullah’a ait medya merkezinin yakınında patladığı ve patlamada 3 kişinin yaralandığı belirtilmişti. Hizbullah’tan bir yetkili, düşen ilk İHA’nın inceleme altına alındığını duyurdu.
TAHRAN YALANLADI
İsrail Savunma Bakanlığı önceki Suriye’nin başkenti Şam yakınlarında İran’a ait bazı hedeflerin savaş uçaklarıyla vurulduğunu açıklamıştı. İran cephesinden gelen ilk açıklamada İran Milli Uzlaşma Konseyi Sekreteri Muhsin Rezai, İsrail’in İran hedeflerine yönelik saldırılarını reddetti. Rezai, “Bu bir yalan. İsrail ve ABD İran’ın farklı merkezlerine saldırı yapma gücüne sahip değil. Suriye’deki danışma merkezlerimiz zarar görmedi. İsrail ve ABD’nin Suriye ve Irak’taki eylemleri uluslararası düzenlemelere aykırı. Irak ve Suriye’nin savunucuları çok yakında onlara karşılık verecek” ifadesini kullandı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise Şam yakınlarındaki saldırılarda iki Hizbullah mensubu ile bir İranlının hayatını kaybettiğini duyurdu. İsrail Savunma Bakanlığı, saldırılardan sonra Suriye’deki İran bağlantılı grupların ülkeye yönelik geniş kapsamlı bir saldırı düzenleme hazırlığında olduğunu iddia etmişti. Operasyonun ardından açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırıların başarıyla sonuçlandığını ifade etmişti.
‘İSTİKRARA TEHDİT’
LÜBNAN Başbakanı Saad Hariri, Beyrut’ta İsrail’e ait İHA’ların düşmesine ilişkin, “İsrail’in İHA saldırısı bölgesel istikrara yönelik bir tehdit” dedi. Lübnan Başbakanı Saad Hariri, olayın ülkenin egemenliğine açık bir saldırı olduğunu söyledi. Hariri, İsrail’in saldırganlığıyla ilgili atılacak adımlar konusunda Devlet Başkanı Mişel Avn ile istişarelerde bulunduğunu da ifade etti. Cumhurbaşkanı Avn ise yaptığı yazılı açıklama ile olayı kınadı. Avn, bu olayın ayrıca İsrail’in, Lübnan ve bölgenin istikrarını hedef alan düşmanca niyetlerinin göstergesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu’nın (BMGK) 1701 sayılı kararının ihlalinde yeni bir aşama olduğunu kaydetti.
BİLGİ NOTU
İsrail artan güvenlik endişelerini gerekçe göstererek 2006 yılında Lübnan’a saldırı düzenlemişti. 33 gün süren saldırıların ardından BM Güvenlik Konseyi’nce çıkarılan 1701 sayılı karar kapsamında, muhtemel askeri operasyonlar için önlem olması amacıyla Lübnan’ın güney sınırında görev yapan UNIFIL askerlerinin sayısı arttırılmıştı.
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