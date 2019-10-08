İsrail’den Türkiye karşıtı Kudüs planı
İSRAİL Başbakanı Netanyahu’ya yakınlığıyla bilinen Israel Hayom gazetesi, İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın “Türkiye’nin işgal altındaki Doğu Kudüs’te yaşayan Filistinlilere yönelik projelerini kısıtlamayı” yönelik bir plan hazırladığını yazdı.
Gazete, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz’ın, Türkiye’nin Doğu Kudüs’teki Filistinlilere yönelik insani yardımlarını, kalkınma projelerini, sosyal ve kültürel faaliyetlerini engellemek amacıyla bakanlığına bir plan hazırlaması talimatı verdiğini aktardı.
Haberde, “Ürdün’ün Mescid-i Aksa üzerindeki özel statüsünü koruma amacı güttüğü” iddia edilen planı Dışişleri Bakanı Katz’ın “kısa süre içerisinde” Netanyahu’ya sunma niyetinde olduğu belirtildi. Ayrıca Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Yunus Emre Kültür Merkezinin Doğu Kudüs’teki faaliyetlerinin kısıtlanmasının hedeflendiği ifade edildi. Katz, Türkiye’nin faaliyetlerine yönelik diplomatik kısıtlama getireceklerini belirterek “Osmanlı İmparatorluğu dönemi bitti” açıklamasında bulundu.
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