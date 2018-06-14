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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerDünya Haberleriİsrail'den Suudi Arabistan Milli Futbol Takımı'na destek
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Dünya
KUDÜS (AA)
14.06.2018 - 19:41, Son Güncelleme:

İsrail'den Suudi Arabistan Milli Futbol Takımı'na destek 

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İsrail'den Suudi Arabistan Milli Futbol Takımı'na destek 

İsrail'den, bugün başlayan ve Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 Dünya Kupası turnuvasına katılan Suudi Arabistan Milli Futbol Takımı'na destek geldi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan Twitterdaki Arapça hesapta, Suudi Arabistan takımının forveti Muhammed es-Sehlav'ın fotoğrafının yer aldığı bir mesaj yayımlandı. 

Suudi Arabistan Milli Futbol Takımı'nın 12 yıl aradan sonra yeniden Dünya Kupası'na katıldığı belirtilen mesajda, 1994 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan'ın ilk 16 takım arasında kalmayı başardığı hatırlatıldı. 

Mesajda, "Bugün oynanan açılış maçında Rusya ile karşı karşıya gelen Suudi Arabistan Milli Futbol Takımı'na başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. 

İsrail ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ilişkiler bulunmasa da son dönemde Tel Aviv yönetiminden Suudi Arabistan'a yönelik olumlu mesajlar geliyor. 

İsrail Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı,Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un da aralarında bulunduğu bazı yetkililer Suudi Arabistan gazetesi İlaf'a konuşmuş ve Suudi Arabistan'a sıcak mesajlar vermişti. 

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ise The Atlantic dergisine verdiği röportajda, Filistin ve İsrail arasında yaşanan gerginliklere değinerek, "Filistinlilerin ve İsraillilerin kendi topraklarına sahip olma hakları olduğuna inanıyorum fakat normal bir ilişkiyi garantiye alacak bir barış anlaşmasına varılması gerekiyor." yorumunu yapmıştı.

İsrailden Suudi Arabistan Milli Futbol Takımına destek
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkesinin Rusya ile yaptığı karşılaşmayı tribünden Rusya Devlet Başkanı Putin ile beraber takip etti.

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