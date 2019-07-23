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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
23.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İsrail'den Doğu Kudüs’te yıkım adımı

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İsrail'den Doğu Kudüs’te yıkım adımı

İsrail dün Doğu Kudüs’ün Sur Habir bölgesinde güvenlik riski oluşturduğu gerekçesiyle Filistinlilere ait 10 binayı yıkmak için harekete geçti. Filistin yönetimi uluslararası toplumu müdahaleye çağırdı. Hamas, ‘etnik temizlik yapıldığını’ öne sürdü.

İSRAİL güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs’te Ayrım (Utanç) Duvarı’nın devamı olan tel bariyerlere yakın olduğu gerekçesiyle Filistinlilere ait bazı evleri yıkmaya başladı.

AA’nın yerel kaynaklardan aktardığına göre, çok sayıda İsrail askeri ve polisi, dün sabah erken saatlerden itibaren iş makineleri eşliğinde Doğu Kudüs’ün Sur Bahir bölgesinde yer alan Vadi El-Hummus Mahallesi’ne geldi. İsrail güçleri, İsrail Yüksek Mahkemesinin Sur Bahir bölgesindeki Ayrım Duvarı’nın devamı olan tel bariyerlere yakınlığı gerekçesiyle yıkımına karar verdiği Filistinlilere ait evlerden bazılarını zorla boşalttı. Yıkıma tepki gösteren mahalle sakinleri ile İsrail güçleri arasındaki tansiyon artarken, İsrail’e ait iş makineleri yıkıma başladı.

EMSAL TEŞKİL EDEBİLİR

İsrail Yüksek Mahkemesi, geçen ay Sur Bahir’deki söz konusu binaların Ayrım Duvarı’nın devamı oluşturan tel bariyerlere yakınlığı nedeniyle ‘güvenlik tehlikesi oluşturduğunu’ iddia ederek yıkımına karar vermiş ve mülk sahiplerine 18 Haziran’a kadar binalarını yıkmaları için süre tanımıştı. Bunun üzerine Filistinliler, bazıları inşa halinde olan 10 binanın yıkımının durdurulması için Yüksek Mahkemeye başvurmuş ancak mahkeme önceki gün bu başvuruyu reddetmişti. BM’nin insani yardım ajansı OCHA’ya göre yıkımdan yaklaşık 350 kişi etkilenebilir.

FİLİSTİN’DEN TEPKİ

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “halkımıza karşı bu saldırganlığa son vermek için uluslararası toplumu müdahale etmeye çağırıyorum” dedi. Filistin Devlet Başkanlığı açıklamasında “İsrail’in yıkımları sözde Yüzyılın Anlaşması planının bir parçasıdır” dedi. Açıklamanın devamında Doğu Kudüs’ün başkent olduğu bağımsız Filistin Devleti’nin kurulmasının barışa ulaşmanın tek yolu olduğu belirtildi. ABD, tek taraflı olarak 2017’de Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımıştı. Gazze’de etkin olan Hamas ve İslami Cihad, Doğu Kudüs’deki yıkımları kınadı. Hamas’ın açıklamasında, “İşgalci İsrail, toprağın asıl sahiplerini zorla yerlerinden ederek sistematik bir şekilde Kudüs’ün demografik yapısını değiştirmek istiyor. Yıkma girişimi bir etnik temizliktir” dedi.

BİLGİ NOTU

İsrail, 1967’deki Altı Gün Savaşı’nda Batı Şeria ve Doğu Kudüs’ü işgal etmişti. İsrail’in Doğu Kudüs’ü ilhak kararı ise uluslararası toplum tarafından tanınmamıştı. İsrail, 2000’li yılların başında Batı Şeria ile araya güvenlik gerekçesiyle
duvar çekmişti.

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