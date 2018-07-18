İsrail, Suriyelileri kapıdan çevirdi
SURİYE rejimi, güneydeki Dera’da muhaliflerle varılan anlaşma sonrasında, güneybatıdaki Kuneytra’ya saldırılarını sürdürüyor.
Dün Kunetyra kırsalındaki Ayn el-Tineh köyünde sığınmacıların kaldığı okula düzenlenen hava saldırısında en az 10 sivil öldü.
Bombardımanın Kuneytra’ya kaymasının ardından bir grup Suriyeli, İsrail’in işgali altındaki Golan Tepeleri’ne doğru hareketlendi.
Beyaz bayrak sallayan mültecileri, İsrail askerleri hoparlörle geri dönmeleri için uyardı.
Çatışmalar yüzünden onbinlerce kişinin Suriye sınırı ve Golan Tepeleri arasında sıkıştığı açıklandı.
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