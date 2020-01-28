İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da 5 Filistinli kadını gözaltına aldı

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin yaptığı yazılı açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı yakınında, 5 Filistinli kadının gözaltına alındığı belirtildi.

Kadınlar arasında 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah'ın kız kardeşi Nahide Salah'ın da olduğu ifade edildi.

Gözaltı sırasında, bir grup fanatik Yahudinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği kaydedildi.

Gözaltılara ilişkin İsrail polisinden henüz açıklama yapılmadı.

İsrail polisinin, son aylarda Filistinlileri Rahmet Kapısı'ndan uzak tutmaya yönelik girişimlerindeki artış dikkati çekiyor.

RAHMET KAPISI

Mescid-i Aksa'nın en görkemli kapılarından biri olan ve dışı duvarla örülü Rahmet Kapısı'nın iç tarafına, 2003 yılına kadar Harem-i Şerif'in avlusunda bulunan bir bölümden geçilerek girilebiliyordu.

Ancak İsrail polisi, Rahmet Kapısı'na girilen bölümü, 2003'te terörist olarak nitelediği "Filistinli illegal bir kurumun çalışmalar yürüttüğü" iddiasıyla kapatmıştı.

İsrail polisinin 2003'ten bu yana kapalı tuttuğu Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıya 17 Şubat 2019'da zincir vurması, Filistinliler tarafından "provokatif bir adım" şeklinde değerlendirilmiş ve halkın büyük tepkisine neden olmuştu.

Filistinliler, Rahmet Kapısı'nın 22 Şubat 2019'da Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb tarafından açılmasının ardından, 16 yıl sonra ilk kez burada namaz kılmıştı.