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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerDünya Haberleri'İsrail işgali aklamak için Yahudi soykırımını kullanıyor'
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Dünya
AA
08.01.2019 - 07:09, Son Güncelleme:

'İsrail işgali aklamak için Yahudi soykırımını kullanıyor'

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'İsrail işgali aklamak için Yahudi soykırımını kullanıyor'

Fas’ın başkenti Rabat’ta "Filistin için Ulusal Çalışma Grubu" tarafından "Holokost ve Siyonizm'in Ajandası" başlığıyla düzenlenen sempozyumda konuşan Siyonizm karşıtı Faslı Yahudi Düşünür Jacob Cohen, "Holokost, Siyonistlerin Filistin'deki işgallerini haklı çıkarmak için icat ettikleri yeni bir dindir." dedi.

İsrail’in Holokost'u istismar ettiğine dikkati çeken Cohen, "İsrail 70'lerden bu yana yeni bir imaj oluşturmak ve Filistin halkına yaptıklarının üstünü örtmek için bu olayı (Holokost) istismar ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Cohen, İsrail'in Holokost'u her zaman, "tehdit altındaki bir devlet" olduğu şeklinde intiba yaratmak için kullandığına vurgu yaparak, "Yerel düzeyde İsrail hükümetleri Holokost'u, korku ile şiddeti yaymayı sürdürmek ve savaşa daima hazır olmak için vatandaşlarının bilincinde canlı tutmaya çalışıyor." ifadesini kullandı.

İsrail'in güvenliğe ihtiyaç duyduğunu iddia ederek Golan Tepeleri'ni ve diğer Arap topraklarını işgal altında tutmaya devam ettiğini belirten Cohen, "Daha önce birkaç Avrupa Birliği (AB) ülkesinin bazı İsrail ürünlerini (Batı Şeria'daki yerleşim yerlerinde üretilen) boykot etmesinden sonra İsrail, Yahudi tüccarların Naziler tarafından boykot edildiğini gösteren fotoğraflar yayınlayarak, Holokost’un bir benzeri senaryosunun yeniden yaratılmaya çalışıldığını iddia etti. Bunun üzerine de bazı ülkeler boykot etme fikrini değiştirmek zorunda kaldı." diye konuştu.

Cohen, İsrail'in Holokost’un şüphe götürmez bir tarihi gerçek olduğu yönünde bir algı oluşturmaya çalıştığını ve bu çerçevede herhangi bir tarihi araştırmanın yapılmasına izin vermediğini vurgulayarak, "Yahudi Lobisi, Holokost teriminin Kızılderililer ve zulme uğrayan Afrikalılar için kullanılmasını engelliyor ve bu terimin sadece Yahudilere özel olması için tüm araçları kullanıyor." yorumunda bulundu.

Tarihte Holokost’un çok farklı şekillerinin uygulandığını belirten Cohen, bu terimin sadece Yahudiler söz konusu olduğunda hatırlandığını söyledi.

Cohen, İsrail'in barış istemediğini vurgulayarak, "İsrail barış istemeyen bir devlettir ve silahtan vazgeçmeyen bir rejimle ayakta duruyor." şeklinde konuştu.

Almanya'da Hitler yönetimi, 1939-1945 döneminde Yahudiler başta olmak üzere Romanlar, Nazi aleyhtarı Almanlar, engelliler, savaş tutsakları, Lehler ve diğer Slavların da aralarında olduğu milyonlarca kişiyi sistematik olarak katletmişti. II. Dünya Savaşı sırasında soykırıma kurban giden Yahudi sayısının 6 milyon olduğu belirtiliyor.

İngilizlerin işgal ettiği tarihi Filistin topraklarından çekildiği 1947'den bir yıl sonra bu topraklar üzerinde kuruluşunu ilan eden İsrail, yaklaşık bir milyon Filistinliyi zorunlu sistematik göçe tabi tutmuş, 1967'de Filistin topraklarının geri kalan kısmı olan Batı Şeria ile Doğu Kudüs’ü ve Suriye’ye ait olan Golan Tepeleri ile Mısır'ın Sina Yarımadası'nı işgal etmişti.

İsrail, 1979'da Mısır ile yapılan Camp David Barış Anlaşması sonrası Sina Yarımadası'ndan çekilse de Golan Tepeleri ile Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ten çekilmemiş, 1980’de çıkardığı yasa ile Kudüs'ü doğusu ve batısıyla birleşik "ebedi" başkent ilan etmişti.

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